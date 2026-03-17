El acceso a las Xubias de Abaixo, en A Coruña, cortado durante un mes: "Es molesto, pero es lo que hay"

El acceso a As Xubias de Abaixo permanecerá cortado durante un mes y, de forma puntual, durante los seis meses siguientes. El barrio pesquero con más encanto de la ciudad quedará parcialmente bloqueado a partir de este lunes 23 de marzo, desde aproximadamente la farmacia hasta el pazo Guyatt.

Hasta ahora, la única vía de entrada a la parte baja de As Xubias era por la carretera que pasa junto al Hospital de Oza, mientras que la salida se realizaba por el Hospital Materno Infantil. Sin embargo, con el corte de la vía, tanto la entrada como la salida se efectuarán por este último punto.

De este modo, el tráfico estará regulado por semáforos y se señalizará la zona para facilitar las maniobras de cambio de sentido.

El corte se mantendrá aproximadamente un mes, hasta que se demuela la parte del viaducto situada sobre la parada de autobús frente al pazo. Una vez finalizados estos trabajos, el acceso volverá a cortarse de forma puntual durante la ejecución de las cimentaciones y los pilares del nuevo viaducto, con una afectación estimada de unos seis meses.

A pesar de que el barrio cuenta con menos de 80 vecinos, la zona —donde se ubica la tasca más antigua de la ciudad— suele estar bastante transitada durante los fines de semana. Aunque no registra un gran volumen de tráfico, hasta ahora se podía entrar por un lado y salir por otro. Con los cortes, tanto la entrada como la salida se realizarán por el mismo punto, en una vía con espacio para un solo vehículo.

"Ahora tenemos que ir a dar la vuelta al Materno", explica Roberto Pardo, en representación de los vecinos de As Xubias de Abaixo. En su opinión, "es molesto, pero necesario para poder ejecutar las obras".

"Esperamos que la gente respete los semáforos, porque, si no, se puede montar una buena", añade.

Corte AC-12

Una vez derribado el viaducto de acceso al CHUAC, se prevé que las obras del nuevo puente, que se levantará prácticamente en el mismo emplazamiento, se prolonguen durante un año.

Aunque el corte total de la AC-12 solo durará tres días —de las 00:00 horas del 30 de marzo a las 00:00 horas del 2 de abril—, el inicio de los trabajos afectará al barrio de As Xubias durante unos siete meses.