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Una salida de vía en Alfonso Molina, en A Coruña, se salda sin heridos
El accidente tuvo lugar esta noche cerca del acceso a la ronda de Outeiro
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Un turismo sufrió una salida de vía este lunes por la noche a la altura del acceso de la avenida de Alfonso con la ronda de Outeiro en A Coruña.
Fuentes policiales confirman que el siniestro tuvo lugar sobre las 21:16 horas y que se saldó sin heridos. Tampoco provocó retenciones de tráfico en la zona.
Hasta el lugar se desplazó una patrulla de atestados de la Policía Local y no hizo falta la intervención de Urxencias Sanitarias.