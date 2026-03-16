Una salida de vía en Alfonso Molina, en A Coruña, se salda sin heridos

Foto de archivo de un coche de la Policía Local de A Coruña.

Un turismo sufrió una salida de vía este lunes por la noche a la altura del acceso de la avenida de Alfonso con la ronda de Outeiro en A Coruña.

Fuentes policiales confirman que el siniestro tuvo lugar sobre las 21:16 horas y que se saldó sin heridos. Tampoco provocó retenciones de tráfico en la zona.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de atestados de la Policía Local y no hizo falta la intervención de Urxencias Sanitarias.