Investigan a un conductor en Betanzos (A Coruña) por huir tras chocar con una moto

Un hombre de 30 años está siendo investigado por la Guardia Civil como presunto autor de un delito contra la seguridad vial al haber colisionado contra una motocicleta y huido posteriormente. Además, también se le investiga por presuntamente haber simulado el robo de su propio vehículo.

El siniestro se produjo en el kilómetro 2,000 de la AC.-542 el pasado 31 de diciembre a las 19:15 horas, a la altura de Betanzos en el tramo que conecta la localidad con Mesón do Vento y la carretera N-550.

La investigación, llevada a cabo por el Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) del Subsector de Tráfico de A Coruña, reveló que en el accidente se vieron implicados un turismo y una moto y que, tras producirse la colisión, el conductor del turismo abandonó el lugar sin prestar auxilio ni comunicar lo ocurrido a los servicios de emergencias.

Con las pesquisas de los agentes se pudo identificar al conductor implicado, el hombre de 30 años. Asimismo, la investigación permitió comprobar que el investigado había presentado posteriormente una denuncia falsa, simulando el robo del vehículo con la finalidad de eludir su responsabilidad en el siniestro.

Ahora, la Guardia Civil lo investiga como presunto autor de varios delitos contra la seguridad vial, concretamente por abandonar el lugar del accidente, lesiones por imprudencia y también por simulación de delito. El juzgado de instrucción de Betanzos lleva ahora las diligencias pertinentes.

El Instituto Armado recuerda que el abandono del lugar del accidente puede conllevar penas de seis meses a cuatro años de prisión y la pérdida del permiso de conducir. Además, el delito de simulación de delito puede acarrear penas de multa de seis a doce meses.