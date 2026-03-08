La Xunta da luz verde ambiental a un centro de gestión de residuos informáticos en Culleredo (A Coruña)

La nueva rotonda de la avenida de Vilaboa, en Culleredo. Concello de Culleredo.

La Xunta de Galicia ha dado luz verde ambiental a la instalación de un centro de almacenamiento y valorización de residuos informáticos en el municipio de Culleredo, concretamente en el parque empresarial de Almeiras-A Marisqueira.

Según la resolución de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, la instalación no prevé impactos significativos sobre el entorno siempre que se cumplan los condicionantes establecidos en el informe ambiental.

El proyecto, promovido por la empresa Ridel Noroeste SL, consiste en habilitar un centro gestor para el almacenamiento y tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en el interior de una nave que ya posee el promotor en dicho parque empresarial.

No será necesario realizar obras ni modificaciones en las instalaciones existentes, ya que el espacio está acondicionado para desarrollar la actividad.

El informe de impacto ambiental fue elaborado dentro del procedimiento de evaluación ambiental simplificada. Durante este proceso, la documentación del proyecto fue sometida a información pública sin que se presentaran alegaciones, además de recabarse informes de distintos organismos consultados.

Las evaluaciones realizadas concluyen que la iniciativa no generará efectos adversos relevantes en ámbitos como la atmósfera, el agua, el suelo, la salud de la población o la integración paisajística, siempre que se respeten los condicionantes fijados en los informes sectoriales y en el programa de vigilancia ambiental.

El centro gestionará residuos informáticos no peligrosos, entre ellos pantallas de ordenador, impresoras de distintos tamaños, componentes informáticos, así como cartuchos de tinta y tóner.

La capacidad normal de tratamiento será de 43 toneladas al año, aunque la instalación podrá alcanzar un máximo de 54,75 toneladas anuales, con una capacidad puntual de almacenamiento de hasta 14,05 toneladas.

Desde la Consellería recuerdan que la emisión del informe de impacto ambiental no exime al promotor de obtener todas las licencias y autorizaciones necesarias para poner en marcha la actividad. La resolución será publicada próximamente en el Diario Oficial de Galicia y en la página web del departamento autonómico.