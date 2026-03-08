A Coruña corta el tráfico durante al menos tres semanas en la calle Vizcaya, en Os Mallos

La Policía Local de A Coruña ha informado de un corte de tráfico en la calle Vizcaya, en Os Mallos, que comenzará el próximo lunes 9 de marzo y que se prolongará durante aproximadamente tres semanas.

Según ha comunicado el cuerpo municipal, la restricción afectará al tramo comprendido entre las calles Falperra y Sofía Casanova.

El corte se llevará a cabo para facilitar la ejecución de trabajos en la zona, lo que obligará a modificar la circulación habitual en este punto de la ciudad.

Desde la Policía Local se recomienda a los conductores prever itinerarios alternativos y extremar la precaución en los desplazamientos por el entorno, ya que la intervención podría generar afectaciones puntuales al tráfico en las vías cercanas durante el periodo en el que se desarrollen las obras.