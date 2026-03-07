El PSOE de A Coruña tacha de "decepcionantes" los dos años de gobierno de Rueda en la Xunta

El PSdeG-PSOE de la provincia de A Coruña hizo este viernes balance de los dos primeros años del gobierno de Alfonso Rueda al frente de la Xunta de Galicia con una valoración muy crítica sobre su impacto en la ciudad de A Coruña.

El secretario xeral provincial, Bernardo Fernández Piñeiro, calificó el periodo como "decepcionante" y aseguró que el Ejecutivo autonómico "sigue demostrando que no está comprometido con esta ciudad".

Fernández Piñeiro compareció en rueda de prensa junto a la diputada autonómica Silvia Longueira y el portavoz municipal socialista José Manuel Lage, donde reprochó a la Xunta "no cumplir los compromisos adquiridos ni apostar por las grandes cuestiones que se le han trasladado desde el Ayuntamiento y que afectan directamente a la vida de los coruñeses".

El dirigente socialista también criticó la actitud del Partido Popular en la ciudad, señalando "la incapacidad del propio PP de A Coruña para hacer ningún tipo de intermediación con sus compañeros en la Xunta de Galicia".

En este sentido, apuntó que los populares locales "son muy reivindicativos con todas las administraciones excepto con la que gobierna y tiene la capacidad presupuestaria y competencial para mejorar la vida de los ciudadanos".

Uno de los principales reproches del PSdeG se centró en la política de vivienda. Fernández Piñeiro recordó que el Ayuntamiento ha puesto suelo a disposición de la Xunta para construir vivienda pública, pero advirtió de que "había un compromiso de crear 8.000 viviendas en esta legislatura en Galicia".

Sin embargo, afirmó que "a día de hoy se han construido cinco en 2024 y 150 en 2025, es decir, 155 viviendas públicas en dos años frente a las 8.000 prometidas para cuatro", por lo que considera que "la Xunta tendrá que apurarse mucho para poder cumplir mínimamente ese objetivo".

Para el secretario provincial socialista, la situación resulta especialmente preocupante porque "la vivienda es la principal preocupación de la ciudadanía".

En su intervención denunció además que "no hay una voluntad real de habilitar vivienda pública ni de ampliar el banco de alquiler", una situación que, según dijo, "condena a muchas familias que no tienen capacidad económica para comprar o pagar un alquiler a vivir en condiciones precarias".

Por su parte, la diputada autonómica Silvia Longueira centró parte de sus críticas en el ámbito educativo. Según señaló, la Xunta "tampoco es capaz de hacerse cargo de todas las infraestructuras que le corresponden", citando el estado de varios centros educativos de la ciudad.

A su juicio, "la reforma de CEIP e IES está en una situación de colapso", una realidad que, aseguró, "está siendo sostenida en gran medida por el presupuesto del Ayuntamiento".

Longueira también puso el foco en los servicios sociales y recordó que "el Ayuntamiento de A Coruña tendrá que destinar 16 millones de euros para mantener el Servicio de Ayuda en el Hogar porque la Xunta no asume la parte que le corresponde", una situación que calificó de “deficiencia muy importante en la gestión autonómica”.

En la misma línea, el portavoz municipal socialista José Manuel Lage afirmó que "sigue existiendo una deuda histórica de la Xunta con la ciudad de A Coruña", y consideró que resolverla “continúa siendo una asignatura pendiente del presidente Rueda”.

Lage reclamó una mayor inversión autonómica en servicios públicos, especialmente en sanidad, al advertir de que “las listas de espera en atención primaria son absolutamente insoportables”.

En este sentido, defendió la necesidad de "más personal sanitario y nuevos equipamientos para atender a los nuevos barrios y al crecimiento de población que está experimentando la ciudad".