El viento obliga a desviar un vuelo en A Coruña procedente de Madrid

El cielo de A Coruña ha vuelto a nublarse, la lluvia ha regresado y, con todo ello, ha vuelto también una alerta por viento. Este jueves la ciudad está bajo alerta amarilla por mar de viento procedente del norte y en el aeropuerto de Alvedro, su incidencia ya se ha hecho notar. El vuelo de Iberia procedente de Madrid que debería haber aterrizado en A Coruña a las 13:00 horas tuvo que ser desviado.

El motivo, según apunta Vuela Más Alto, es la incidencia del viento soplando del norte, que dejó un excesivo componente en cola, lo que impidió el aterrizaje. Así, el vuelo tuvo que aterrizar en el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro sobre las 13:45 horas.

La baja visibilidad, en un día de vuelta de la lluvia, también dificultó las tareas de aterrizaje en la pista de Alvedro donde, momentos después, un vuelo de Easyjet procedente de Ginebra sí lograba aterrizar. El vuelo de Iberia IB457 desviado fue el único que no pudo llegar a A Coruña esta mañana. Para lo que queda de jornada, en principio, se mantiene la programación habitual de llegadas al aeródromo coruñés.