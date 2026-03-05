Nueva polémica en Oleiros (A Coruña): los paneles "abren la veda" contra el "jabalí" Trump

Oleiros, en A Coruña, ha vuelto a utilizar los paneles digitales informativos para difundir nuevos mensajes sobre la situación política actual aprovechando el recurso literario de la ironía.

En las últimas horas, las plataformas del municipio han presentado imágenes del líder de Estados Unidos, Donald Trump, caracterizando su rostro sobre el cuerpo de un jabalí con el lema de "ábrese a veda", en clara referencia al período de caza del animal.

La presencia de jabalíes en núcleos urbanos se ha incrementado en los últimos meses, lo que ha provocado polémicas entre la Xunta de Galicia y los municipios afectados por los daños que estos animales causan.

Del mismo modo, no es el primer acto reivindicativo similar del municipio dirigido por Ángel García Seoane. Ya hace algunos meses se instaló uno con la imagen del líder de Israel, Benjamin Netanyahu, junto a la imagen de Adolf Hitler y el texto de "mismas bestias asesinas!!!".

La justicia le dio la razón a Oleiros tras una denuncia del "lobby" israelí ACOM. El municipio denunció que Meta, propietaria de Facebook e Instagram, eliminó a modo de censura esa misma campaña de sus perfiles en esas plataformas sociales.