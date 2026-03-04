A Coruña amanece con nieblas y temperaturas suaves este miércoles

A Coruña vivirá este miércoles una jornada marcada por la estabilidad meteorológica y temperaturas propias de principios de marzo. Según la previsión de Meteogalicia, la jornada comenzará con presencia de nieblas matinales, que también podrían repetirse durante la noche.

En cuanto a los termómetros, se esperan valores normales para esta época del año. Las mínimas se situarán en torno a los 9 grados, mientras que las máximas podrán alcanzar los 17 grados.

La probabilidad de precipitaciones será muy baja a lo largo del día, con apenas un 5%, aunque el pronóstico apunta a la posible llegada de lluvias de cara al jueves y al viernes.

Por otra parte, la calidad del aire podría empeorar con respecto a jornadas anteriores, pasando de un nivel favorable a uno considerado malo.