Carral (A Coruña) impulsa el saneamiento en Gosende tras asegurar el terreno para las obras

El Ayuntamiento de Carral, en A Coruña, da un paso decisivo para dotar de saneamiento a las zonas del municipio que aún carecen de este servicio, comenzando por la parroquia de Gosende.

La intervención contará con una inversión de 278.358 euros, financiada por el Plan Único de la Diputación de A Coruña, y permitirá modernizar las infraestructuras básicas de la localidad.

La ejecución de las obras quedó desbloqueada tras la cesión de un terreno por parte de particulares, que facilitará la instalación de la red de saneamiento y la construcción de la estación depuradora.

El alcalde, José Luis Fernández Mouriño, destacó la importancia de este paso y agradeció la colaboración de los vecinos, clave para avanzar en un proyecto que mejorará la vida diaria de los residentes.

El proyecto

El proyecto en Gosende incluye la colocación de más de 2.000 metros de tuberías de PVC, la construcción de 61 pozos de registro y 43 arquetas para garantizar las conexiones a los hogares, así como la puesta en marcha de una nueva estación depuradora.

La actuación permitirá un servicio integral de saneamiento para toda la parroquia y sentará las bases para futuros proyectos similares en otras zonas.

Además de Gosende, el Concello trabaja en extender el saneamiento a Cañás y estudia intervenciones en Quembre, Sumio y Beira, con el objetivo de que todas las parroquias del municipio dispongan de infraestructuras modernas y accesibles.