Una cría de ballena blanca queda varada en la playa de Santa Cristina de Oleiros (A Coruña)

Una cría de ballena blanca varada en la playa de Santa Cristina de Oleiros (A Coruña) Eloy TP

Una cría de ballena blanca fue encontrada este domingo a orillas de la costa de Oleiros, quedando varada en la playa pequeña de Santa Cristina, en la zona de la ría. El ejemplar fue localizado en un primer momento por un grupo de personas que practicaban deportes acuáticos. Fueron ellos quienes dieron aviso a los servicios de emergencias, alertando del avistamiento de una ballena o delfín pequeño sobre las 13:00 horas.

El ejemplar era finalmente una cría de ballena que estaba muy delgada y tenía heridas por restos de un cabo en su boca.

Las personas que la encontraron intentaron redirigirla en un momento hacia el mar siguiendo las instrucciones de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA) pero la pequeña, que nadaba cansada y sin fuerzas, no logró regresar a su hábitat.

Finalmente, CEMMA envió al lugar a un equipo veterinario que se encuentra en estos momentos en el lugar preparando los operativos en coordinación con el Concello de Oleiros para retirar el cuerpo lo antes posible del agua.