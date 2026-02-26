Ofrecido por:
Salvamento Marítimo remolca a un pesquero esta mañana a orillas de A Coruña
Fue atracada en el Pantalán tras una hora de intervención. La causa fue la pérdida de timón
Salvamento Marítimo ha remolcado esta mañana a un pesquero que perdió el timón a primera hora de la mañana cerca de A Coruña.
El aviso llegó por una llamada VHF a las 7:10, donde se solicitaba un remolcado debido a esta incidencia para una embarcación que ocupaban tres tripulantes que no corrieron peligro en ningún momento.
Desde la Salvamar Betelgeuse nos llega este vídeo.— SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) February 26, 2026
CCS A Coruña les ha movilizado para remolcar un pesquero a la deriva al perder el timón frente a la Ensenada del Orzán.
⬇️Aquí el vídeo y un consejo a navegantes #SeguridadNautica pic.twitter.com/Ak16pmzZHu
El Centro de Coordinación movilizó de inmediato a la embarcación Betelgeuse, que se desplazó hasta el lugar.
Tras las tareas de remolcado, la embarcación fue atracada a las 8:43 en el Pantalán, concluyendo la intervención de forma exitosa.