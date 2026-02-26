Una actuación de la Salvamar Betelgeuse.

Una actuación de la Salvamar Betelgeuse. Salvamento Marítimo.

A Coruña

Salvamento Marítimo remolca a un pesquero esta mañana a orillas de A Coruña

Fue atracada en el Pantalán tras una hora de intervención. La causa fue la pérdida de timón

Salvamento Marítimo ha remolcado esta mañana a un pesquero que perdió el timón a primera hora de la mañana cerca de A Coruña.

El aviso llegó por una llamada VHF a las 7:10, donde se solicitaba un remolcado debido a esta incidencia para una embarcación que ocupaban tres tripulantes que no corrieron peligro en ningún momento.

El Centro de Coordinación movilizó de inmediato a la embarcación Betelgeuse, que se desplazó hasta el lugar.

Tras las tareas de remolcado, la embarcación fue atracada a las 8:43 en el Pantalán, concluyendo la intervención de forma exitosa.