Un centenar de ucranianos se movilizan en A Coruña en el cuarto aniversario de la invasión rusa

Cuatro años de guerra. 14 millones de personas que tuvieron que abandonar su hogar. Hoy son una parte de todas ellas las que salieron a las calles de A Coruña a mostrar su apoyo a aquellas que decidieron o no les quedó otra que quedarse.

Un centenar de personas participaron este martes a las 19:30 horas en la marcha convocada por AGA-Ucraína con motivo del cuarto aniversario de la invasión rusa contra Ucrania. La movilización partió desde el Obelisco y recorrió el centro de la ciudad en un acto de recuerdo a las víctimas y de solidaridad con el pueblo ucraniano.

La concentración, de carácter pacífico, reunió a miembros de la comunidad ucraniana residente en Galicia y a ciudadanía coruñesa que quiso mostrar su apoyo en una fecha especialmente simbólica. Durante el recorrido se pudieron ver banderas de Ucrania y pancartas reclamando el fin de la guerra, así como mensajes en defensa de la paz y los derechos humanos.

Al término de la marcha se guardó un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas desde el inicio del conflicto, el 24 de febrero de 2022. Representantes de la asociación leyeron además un manifiesto en el que subrayaron la importancia de no olvidar a las víctimas y de mantener la solidaridad internacional.

Desde AGA-Ucraína agradecieron la participación y el respaldo mostrado por la ciudadanía coruñesa, destacando que este tipo de actos contribuyen a mantener viva la memoria y a reforzar los lazos de apoyo con Ucrania cuatro años después del inicio de la invasión.