Un autobús articulado se queda atascado en medio de una calle de A Coruña durante más de 20 minutos

Un autobús articulado se queda atascado en medio de la calle Castiñeiras Cedida

Un autobús se ha quedado atascado en la calle Castiñeiras de A Coruña este mediodía. Ocurrió a eso de las 14:45 horas de este sábado, cuando el vehículo articulado se adentró en la calle que va en dirección a Juan Flórez y Santa Lucía.

El incidente se produjo, "seguramente", por culpa de un coche mal aparcado, según indicaron fuentes municipales. "Algo habitual", aseguraron las mismas.

De hecho, esto se repite apenas unas horas después de que este viernes un autobús impactara contra un turismo en el cruce entre Paseo de Ronda y Manuel Murgía.

Mientras que ayer los pasajeros pudieron continuar con el trayecto, este sábado todos los ocupantes del autobús tuvieron que bajar del vehículo.

Según cuenta una mujer a la que le tocó esperar a que sacaran al bus de ahí, estuvieron alrededor de20 minutos esperando a que lo retiraran. Finalmente, se les agotó la paciencia y lograron desviarse por otro camino.

Y es que al suceder justo al comienzo de la vía, el incidente no provocó notables retenciones. La mayoría de vehículos que iban detrás del autobús tomaron otro rumbo al ver que esto se alargaba.