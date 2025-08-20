Este miércoles la lluvia veraniega regresa a A Coruña

Este miércoles, 20 de agosto, estará pasado por agua en A Coruña. Tras el chaparrón de ayer al mediodía y una tarde sin agua, la lluvia volverá a hacer acto de presencia, sobre todo por la mañana.

Según el pronóstico de MeteoGalicia, los cielos alternarán nubes, claros y lluvias durante a lo largo del día. En cuanto a las temperaturas, estas bajarán ligeramente hasta situar a las mínimas en los 18ºC y a las máximas en los 23ºC.

El jueves continuará la inestablidad, por la mañana también se esperan precipitaciones y un descenso pronunciado de las temperaturas mínimas a los 15ºC, mientras que las máximas seguirán en 23ºC.

El viernes, en cambio, la lluvia abandonará el panorama y habrá una subida de las temperaturas hasta los 25ºC. De cara al fin de semana, se preve un tiempo variable que alterne nubles y claros.

La calidad del aire durante estos días se mantendrá en un nivel favorable.