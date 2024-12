Las agencias de viajes gallegas ven la estafa de A Coruña como un "caso aislado" y ponen en valor su trabajo

Las agencias de viajes han recibido con "preocupación" la noticia de que un compañero de profesión podría haber estafado a más de 100 personas en A Coruña. Dos personas, marido y mujer, han sido detenidas por su vinculación con la compañía A&M Tours que ha sido acusada por casi un centenar de personas de haberles vendido billetes que, bien no existían, o bien no habían sido emitidos.

La Asociación de Agencias de Viajes de Galicia (Agavi) insiste en que estas situaciones "no son comunes" y recomienda a los afectados denunciar, a la par que llama a la calma a los clientes de otras agencias de viajes. Las estafas son algo que, recuerda, "puede pasar en todos los sectores" porque en todas las industrias hay "compañías que no cumplen su función como empresa" y no por ello, mantiene, hay que poner bajo lupa al resto de empresarios.

Óscar Regal, director general de Viajes Embajador están de acuerdo con el presidente de Agavi, Juan Antonio Ravadulla, y añaden que los fraudes, lejos de perjudicar al sector, ponen en valor la profesionalidad del mismo. "En A Coruña tenemos un sector consolidado, fuerte, profesional y muy reconocido" que, para él, no tiene por qué verse perjudicado por un "hecho aislado".

Compañeros como Agustín Vázquez, gerente de Ola Mundo, comparten su preocupación por la imagen que puede dar el sector. Especialmente en una época del año tan emotiva y cargada de simbolismo como las Navidades. Y es que muchos de los clientes afectados por la posible estafa de A&M Tours son personas migrantes que querían retornar a su país de origen para pasar las fiestas con la familia.

Consejos del sector para evitar estafas

Los profesionales del sector dan una serie de consejos para reducir al máximo las probabilidades de ser víctima de una estafa o un incidente no deseado con los vuelos y el viaje. Comprobar que la agencia de viajes a la que se acude tiene un código XG es un requisito indispensable. Esto es un código que certifica que la compañía cumple con las normativas legales para operar en Galicia. No obstante, no es el único consejo a seguir, Agavi también recomienda que, una vez que se ha pagado o financiado el servicio, el cliente guarde el número de billete electrónico.

Si antaño los billetes se imprimían en papel y la previsión era casi lo más importante a la hora de organizar un viaje, las cosas han cambiado. Desde años que las agencias trabajan con soportes tecnológicos, lo que no significa que haya menos garantías. "En el itinerario deben figurar unos datos que el cliente tiene que mirar como el número del billete electrónico, la fecha de emisión, la ruta que ha comprado y el precio pactado con la agencia", explica el presidente de Agavi.

Que alguien tenga una agencia de viajes no significa que sea un profesional del sector Óscar Regal, director general de Viajes Embajador

Por último, los expertos recomiendan pedir a la agencia la tarjeta de embarque unas 24 o 48 horas antes del vuelo. Eso sí, este gesto podría acarrear un coste extra.

Por último, Óscar Regal insiste en que "no se puede comprar cualquier cosa en cualquier sitio". Recuerda que a veces lo barato sale cara y anima a los consumidores a apostar por empresas con una buena reputación. "Que alguien tenga una agencia de viajes no significa que sea un profesional del sector. Hoy en día lo único necesario para crear una empresa es tener capital", añade.