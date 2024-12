Cuatro días sin tren en A Coruña: "Voy a tardar más de dos horas en llegar a mi trabajo"

A Coruña se quedará cuatro días sin tren esta semana. El servicio ferroviario quedará interrumpido en la ciudad los días 10, 11, 12 y 13 de diciembre debido a las obras que Adif realizará en el marco de los trabajos de la nueva intermodal. Renfe ha establecido servicios alternativos por carretera pero desde la plataforma de usuarios Perder o Tren lamentan que se haya decidido realizar este parón en días laborables, lo que afectará a miles de personas que usan a diario el tren.

Adif La estación de tren provisional de A Coruña comenzará a funcionar el 14 de diciembre

"Renfe no ha negociado con ninguna asociación y han decidido cortar el servicio ferroviario entre dos de los puntos más importantes de la comunidad, A Coruña y Santiago, y además entre semana, con lo que se verá afectada la mayor parte de los usuarios de ferrocarril de Galicia", indica Lucas García, portavoz de la plataforma.

La compañía realiza este parón en el servicio para terminar los trabajos que permitirán abrir la estación provisional mientras continúan las obras de la intermodal. Para ello ha establecido un servicio alternativo de transporte por carretera, pero García lamenta que no se hayan negociado esas alternativas. "O las tomas o las dejas", señala.

"Yo me considero afortunado porque soy funcionario y tengo conciliación pero, aún así, voy a tardar más de dos horas en llegar a mi puesto de trabajo durante la semana. La gente que trabaja en empresas privadas y tiene horarios más estrictos tiene que buscarse la vida en vehículo privado", añade.

"Estoy acostumbrada a viajar cómodamente en tren usando el abono hasta A Coruña y tardar solo 25 minutos, e incluso poder ir trabajando en el tren, y voy a tener que buscar una alternativa como el bus" Claudia, viajera habitual A Coruña-Santiago

Es el caso de Claudia, una viajera habitual entre A Coruña y Santiago que, asegura, "me cambia bastante". "Estoy acostumbrada a viajar cómodamente en tren usando el abono hasta A Coruña y tardar solo 25 minutos, e incluso poder ir trabajando en el tren, y voy a tener que buscar una alternativa como el bus", relata. Una opción que "no es cómoda porque tarda más de una hora y tiene menos plazas". También valora el coche particular, pero "es un coste a mayores".

También Sabela vive en Santiago, pero teletrabaja para una empresa de A Coruña y esta próxima semana tiene que desplazarse a la ciudad herculina para ir a la cena de Navidad. "Con los cortes de la próxima semana solo tengo disponibles trenes que llegarán a A Coruña a partir de las 23:00 horas, que no me solucionan, porque no llegaría a la cena", indica. En cuanto a los horarios de autobús, "tampoco se me adaptan, así que la única solución que tendré será el coche".

"En vez de un trayecto de media hora será de hora y cuarto, así que voy a tener que levantarme una hora antes", relata por su parte Andrea, otra usuaria habitual de Renfe que vive en A Coruña pero trabaja en Santiago, por lo que se desplaza todos los días. También se le complicará la vuelta, ya que normalmente puede regresar a la ciudad herculina antes de las 19:00 horas, pero esta semana no llegará hasta las 20:30 horas. "En vez de volver a una hora decente, tendré que pasar todo el día fuera", traslada.

"Entendemos que las obras son necesarias"

Esta semana se verán afectadas todas las líneas que pasen o que tengan como destino o salida A Coruña, incluyendo trenes de Larga Distancia, Media Distancia y Avant. Para ello Renfe ha programado la circulación de 508 autobuses y microbuses y 110 VTC, que incluirán algunos servicios del día 9 a última hora y del 14 a primera, para posibilitar la llegada a destino de los trenes que conectan con Madrid. Además, el Avlo de A Coruña circulará desviado por Vigo, con parada en todas las estaciones.

Desde la plataforma Perder o Tren "entendemos que estas obras son necesarias y hay que hacerlas, eso es indiscutible", pero consideran "que se puede hacer de otra manera". "Se puede hacer intentando que sean los mínimos días posibles laborables y, por lo menos, intentar hablar con las asociaciones o con los usuarios", valora García.

"La excepción es que el tren llegue puntual. Lo normal son 15 o 20 minutos de retraso diarios" Lucas García, portavoz de Perder o Tren

Y es que la interrupción del servicio la próxima semana se suma a las constantes incidencias que denuncian diariamente las y los usuarios. "Yo llevo diez años viajando con ellos y el servicio se hace totalmente a espaldas del usuario final, que somos los ciudadanos que lo usamos y que lo pagamos, porque no deja de ser un transporte público", subraya el portavoz, que asegura que "la excepción es que el tren llegue puntual. Lo normal son 15 o 20 minutos de retraso diarios".

Tras los trabajos, la previsión es que la estación provisional de A Coruña comience a funcionar el próximo sábado 14 de diciembre, lo que permitirá mantener el tráfico ferroviario en la ciudad mientras continúan los trabajos de la futura intermodal. La ubicación exacta será en las inmediaciones de la avenida del Ferrocarril 10, donde se encuentra las instalaciones de Feu Vert.