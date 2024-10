La línea A Coruña-Ferrol a su paso por As Xubias: una infraestructura intocable para el Estado

La línea ferroviaria A Coruña-Ferrol, en As Xubias de Abaixo junto a la ría. Quincemil

La transformación urbanística de As Xubias promovida por el Concello de A Coruña y el fondo inversor europeo Ginkgo Advisor no afectaría, en el caso de que finalmente se llegue a ejecutar, a la infraestructura ferroviaria que discurre entre el viejo núcleo marinero y la desembocadura de la ría coruñesa. El convenio firmado en julio por ambas partes, que recoge una ordenación estimativa del ámbito, está en fase de alegaciones y estas aún no se han respondido. Ese documento plantea diversas alteraciones en la zona, pero el Estado, en una respuesta al BNG, informa de que tiene "la intención de seguir manteniendo en funcionamiento la línea ferroviaria A Coruña-Ferrol".

Cualquier posible obra en As Xubias no supondría afecciones a las vías del ferrocarril que forman parte del trazado que enlaza ambas ciudades gallegas, una infraestructura para la que de forma reiterada y durante décadas se ha reclamado una modernización al Estado que apenas ha dado pasos adelante.

El BNG, a través del diputado en el Congreso Néstor Rego, formuló un escrito con preguntas acerca del propio convenio entre Ginkgo y el Concello y de la repercusión de posibles actuaciones, como la creación de una senda peatonal litoral, en el trazado ferroviario. El Gobierno central responde muy escuetamente y se limita a decir que el administrador Adif pretende mantener activa la línea.

Los nacionalistas recordaban en la pregunta del diputado que la mejora de la línea A Coruña-Ferrol con la implantación de un servicio ferroviario de cercancías en el área metropolitana coruñesa es uno de los "compromisos asumidos por el Gobierno del Estado recogidos en el acuerdo de investidura con el BNG".

Néstor Rego evalúa como "positiva" la respuesta estatal: "No solo es bueno que continúe el tendido ferroviario, es imprescindible para que el área metropolitana de A Coruña pueda tener un buen servicio de cercanías, como señalábamos en el acuerdo de investidura", dice el disputado del BNG, que admite también "prudencia" y defiende hacer "un seguimiento para ver cómo evoluciona la situación" de la línea ferroviaria.

Alegaciones que esperan respuesta

La continuidad de la línea del ferrocarril en el litoral de As Xubias no es el único aspecto que preocupa al BNG y a otros partidos, como el PP, o colectivos vecinales que en septiembre presentaron alegaciones al convenio urbanístico firmado hace tres meses por Ginkgo Advisor y el Concello. Hay interés también por saber qué pasará con las viviendas abandonadas o solares vacíos que se reformarán o en los que se construirá, que han sido adquiridos por el fondo; o cuántos pisos se permitirá levantar en la zona de la playa de Oza, donde estaba los antiguos Astilleros Valiña.

Hasta ahora no ha habido respuesta a estas alegaciones y el Gobierno local, preguntado por Quincemil, no confirma lo contrario. El Concello aseguró que habría "diálogo" entre las formaciones políticas y de sus ediles con los vecinos para resolver dudas sobre la regenaración de As Xubias, un proceso que, según el Ejecutivo de Inés Rey, aún se encuentra en una "fase inicial".