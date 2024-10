El jefe de la investigación considera la muerte de Samuel Luiz un acto "brutal, inhumano y atroz"

La sala de la Audiencia Provincial en la que se juzga el asesinato de Samuel Luiz no olvida el desgarrador testimonio de Maxsoud Luiz, el padre del joven asesinado en el paseo marítimo de A Coruña. Su relato fue clave para conocer al auxiliar de enfermería de 24 años, presa de la brutal paliza por la que hoy se juzga a cinco personas por su presunta implicación. Tras ello, un total de 31 miembros del Cuerpo Nacional de Policía que participaron en la investigación del crimen serán llamados a testificar a partir de este miércoles en la Audiencia Provincial de A Coruña.

El primero en testificar en la jornada de hoy fue el que en ese momento era jefe de la brigada de la Policía Judicial de la Comisaría herculina. Encargado de dirigir delitos de homicidios y delincuencia organizada y violenta, gestionó al equipo para recabar toda la información del caso en el menor tiempo posible. "Jamás" ha visto algo parecido en los años que lleva en la profesión -más de 16 en la brigada de A Coruña y otros tantos en el cuerpo-, le confesó a la fiscal.

En total se tomaron declaración de 54 personas durante la investigación. Tan solo de sábado a lunes se presentaron en la dependencia policial 15 personas que habían estado presentes en el lugar de la agresión. La primera persona con la que contactó la policía fue Lina Fernández, la amiga de Samuel que vivió en primera persona la paliza mortal. "Me encontraba de guardia cuando me llamaron y me informaron del fallecimiento del joven", cuenta.

Las primeras detenciones fueron las de Diego Montaña, Alejandro Freire, Katy Silva y Kaio Amaral. El último fue Alejandro Míguez, dos meses después del asesinato, en septiembre. "Diversificamos el trabajo: se reparten las funciones y yo las coordino", expone el jefe de la brigada. En un primer momento solo se tiene constancia de la cámara de tráfico de la plaza de Portugal. "Se ven muchas cosas, pero no está para enfocar detalles, está para ver el tráfico. No llega a alcanzar las caras, pero si la vestimenta", añade. Serán los testimonios de los testigos citados los que ayuden a identificar a los implicados hasta que no se lograra recuperar el resto de imágenes.

Kaio Amaral: mintió en su declaración

Kaio Amaral se presenta voluntariamente en dependencias policiales el lunes 5 de julio de 2021, dos días después del asesinato. "Colabora parcialmente. Nos daba datos de amigos que habían participado. Él se excluía en todo momento. Luego nos dimos cuenta de que mintió: decía verdades pero también mentiras", explica el agente. El acusado daba una "versión exculpatoria" y trataba de convencer de que él solo estaba ahí para intentar separar. La fiscala le preguntó por la vestimenta, a lo que el inspector respondió que"no encontraron ninguna vestimenta con los datos que les había dado".

El inspector describió la muerte de Samuel Luiz como un acto de "violencia gratuita". Algo que consideró que se podría ver venir. Los inspectores localizaron en el móvil de Kaio Amaral un vídeoclip de una canción de trap con letra violenta y en la que salían personas encapuchadas portado armas blancas. "Una premonición de lo que vendrían a hacer luego con Samuel", señaló el instructor del caso.

Noticia en ampliación