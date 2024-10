Las dudas de la renuncia de Pardo de Vera en A Coruña: su relación con el plan y As Xubias

La renuncia de Isabel Pardo de Vera como directora del Plan Estratégico 2030-2050 de A Coruña ha sido calificada por el PP, grupo de la oposición municipal que puso en duda su nombramiento meses después de su nombramiento en abril, como "lógica y esperable". Pero los conservadores ponen sobre la mesa algunos interrogantes respecto al desarrollo de este proyecto.

El Partido Popular, además, demanda al Gobierno local que, tras haber apoyado ayer en el Pleno una moción del BNG enmendada por el PP que incluye la suspensión del convenio para la transformación urbana de As Xubias con el fondo europeo Ginkgo, cumpla con este apartado de la moción e invalide el acuerdo.

La vinculación entre ambos asuntos es precisamente Pardo de Vera, que, según admitió en su escrito de renuncia a liderar el Plan Estratégico, colabora con Ginkgo en otros proyectos urbanísticos, aunque no en el de As Xubias en A Coruña. El PP denunció esta relación profesional y cuestionó el nombramiento de la ex secretaria de Estado de Transportes para la estrategia municipal por "falta de ética y estética".

¿Seguirá colaborando?

A los populares les intriga saber si, como escribe Pardo de Vera en su renuncia, va a continuar vinculada al Ayuntamiento coruñés. "Si dice que ha decidido no materializar su participación ‘en la forma inicialmente prevista’ ni en el Plan Estratégico ni en Coruña Marítima, ¿quiere decir que va a participar de otra forma? ¿De qué manera? ¿Se la va a contratar de alguna forma? ¿Con qué cuantía?", se pregunta el portavoz del PP, Miguel Lorenzo.

El PP señala que entre abril y julio, cuando el grupo denunció un posible "conflicto de intereses" de Pardo de Vera por su colaboración con Ginkgo, la ingeniera y ex presidenta de Adif no tomó posesión del cargo anunciado como directora del Plan, ni tampoco en los meses siguientes.

"No sé si a Inés Rey la engañaron otra vez y cuando se enteró, después de presentarla [a Pardo de Vera], no la nombró pudiendo hacerlo, porque desde enero ya no cobraba su indemnización" tras dejar la secretaría de Estado de Transportes, comenta Lorenzo. Rey dijo esta mañana que Pardo de Vera ya había iniciado su trabajo con el Concello y participado en acciones en el marco de la comisión Coruña Marítima.

¿Qué pasará con el convenio de As Xubias?

El Pleno aprobó en septiembre una moción del BNG, con una enmienda del PP admitida, una moción que insta al Gobierno local a suspender el convenio firmado con Ginkgo para la regeneración urbana de As Xubias, un acuerdo al que la oposición y colectivos sociales han presentado alegaciones. El grupo del PSOE votó en contra. Pero los socialistas sí apoyaron en el Pleno de octubre, ayer, otra moción que demandaba diversas mejoras urbanísticas en As Xubias e incluía, como la iniciativa del mes pasado, la eliminación del convenio con el fondo inversor europeo.

Miguel Lorenzo duda que el Gobierno local vaya a cumplir. "Estamos esperando que cumplan esta rectificación, pero tras escuchar a Lage Tuñas en su última intervención de ayer, nos tememos que es un nuevo engaño. El tiempo nos dará o no la razón, igual que nos la ha dado en lo de Pardo de Vera", comentó el portavoz del PP en A Coruña.