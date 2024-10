El Plan Estratégico de A Coruña tendrá nuevo mando: Inés Rey busca relevo para Pardo de Vera

El Plan Estratégico 2030-2050 de A Coruña tendrá nueva directora o director tras la renuncia de Isabel Pardo de Vera, nombrada por la alcaldesa el pasado mes de abril para pilotar el ambicioso proyecto para definir importantes áreas de actuación en la ciudad. Inés Rey aseguró esta mañana, un día después de conocerse la decisión de la ex secretaria de Estado de Transportes de abandonar el plan, que "evidentemente" el Gobierno local "buscará a otra persona".

Rey matizó que "va a ser difícil igualar la profesionalidad y el nivel de Pardo de Vera", aunque no desveló quién será la persona que la sustituya ni cuándo comenzará su cometido.

La regidora añadió que la también ex presidenta de Adif ya había empezado a trabajar y tenido "un papel muy relevante" en la creación de la comisión Coruña Marítima para el desarrollo de los muelles urbanos. "El protocolo y el arranque de la comisión no hubieran sido posibles sin la presencia y la colaboración de Isabel Pardo de Vera".

Inés Rey atacó con dureza al Partido Popular por haber propiciado la renuncia de Pardo de Vera con, según la alcaldesa, "una cacería personal y difamatorio contando bulos, expandiendo fake news y diciendo mentiras con cuestiones que eran absolutamente falsas". En su opinión, la continuidad de la directora del Plan Estratégico se ha frustrado "por machismo y mediocridad".

Rey criticó la "estrategia del fango y la basura" en la política actual por haber provocado la expulsión de la vida pública de profesionales de reconocido prestigio. "No van a triunfar. No me atacan a mí, sino a la ciudad. Cuando el Partido Popular está contento con este tipo de noticias, que sepan los coruñeses que es porque a la ciudad le va mal. A mí no me van a quitar la ilusión, voy a seguir trabajando los 365 días del año por construir A Coruña del futuro que merecen los coruñeses".

El PP no se da por aludido

El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, evitó acentuar la tensión originada por la renuncia de Pardo de Vera al frente del Plan Estratétigo 2030-2050. Preguntado por la alusión de Rey a actitudes "machistas" y "mediocres" en el Partido Popular, el concejal las negó: "No sé a qué se refiere respecto a la actitud machista y a la actitud mediocre. Nosotros no nos damos por aludidos".

"Lo que denunciamos desde el primer momento es que no era ético que se nombrara directora de un plan en el que se incluye el desarrollo de As Xubias a una persona que estaba asesorando a un fondo de inversión extranjero que viene a hacer negocio en As Xubias", añadió Lorenzo.