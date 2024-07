Trabajadores de PreZero tras la quema de contenedores en A Coruña: "Se nos está criminalizando"

Miembros del comité de huelga de PreZero, empresa concesionaria del servicio de recogida de basura de A Coruña, se personó este martes en el Ayuntamiento con el fin solicitar una reunión con la administración para resolver el conflicto, al no producirse avances en la negociación con la patronal.

A su salida del Registro Municipal de Maria Pita, donde presentaron "documentos que acreditan los incumplimientos de la compañía", integrantes del sindicato mostraron a los medios de comunicación el justificante de dicha petición. "Este es un documento en el que se solicita por enésima vez al área de Medio Ambiente, alcaldesa o a quien le pertenezca, el recibirnos", el portavoz del comité, Alfonso Seijo

Seijo quiso recalcar la razón por la que habían llegado hasta este punto: "Incumplimiento del convenio colectivo y de los pliegos". "Parece que aquí nadie le importa que no salgan los servicios que tienen que salir, que no paguen a los trabajadores el dinero que se les debe, o que no se den cursos de formación obligados por ley. No sé por qué se nos está criminalizando por todo esto", declaraba el portavoz.

Quema de contenedores

Asimismo, los trabajadores se desvinculan de la quema de contenedores en la ciudad. Desde el sindicato han advertido a todos los trabajadores de que si se enteran de que los autores de los incendios pertenecen a la empresa, "no van a tener soporte, ni cobertura, por parte del comité".

En esta línea, apunta que el Ayuntamiento "tiene parte de culpa" de que el conflicto continúe y critican que el comité "nunca haya sido recibido" por el gobierno municipal. De hecho, recalcan que se quieren reunir con ellos "para denunciar los graves incumplimientos de la empresa".