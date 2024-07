Xuxán y Matogrande, en A Coruña, dos barrios más próximos ahora en coche

Xuxán y Matogrande son desde hoy barrios vecinos más unidos. Separados desde el levantamiento de los primeros edificios residenciales en Xuxán por la vía del tren que une las estaciones de San Diego en el puerto y San Cristóbal, en mayo pasado estaban más cerca el uno del otro con la apertura del paso peatonal y para ciclistas entre las dos zonas. Ahora ya se puede circular en coche a través de esa conexión en forma de U entre los barrios, que une la calle Juan Díaz Porlier con la plaza central de Xuxán.

Antes de que la alcaldesa, Inés Rey, asistiese esta mañana a la inauguración del tramo, algún conductor se tomó la molestia de circular en su propio vehículo y grabar el recorrido, despejado de otros coches. El nuevo trayecto resuelve la incomodidad de tener que salir de un barrio y llegar hasta el otro a través de la rotonda del Lidl en la zona de Eirís.

Pues ya podéis circular por ambos barrios sin rodeos ( Matogrande-Xuxán ). pic.twitter.com/XmoEv1mwiF — Esteban Velasco (@3stebanvd) July 23, 2024

Para llegar a este momento en el que se mejora la conexión entre los dos barrios, el administrador ferroviario Adif ha tenido que realizar una serie de pruebas de carga en la conexión sobre las vías del ferrocarril para comprobar que la infraestructura era apta para el paso de los vehículos más pesados. Adif también ha instalado una barrera lateral en el entorno, exigida por ley, como medida de seguridad para evitar el lanzamiento de objetos a la vía.

El Concello, con esta apertura al tráfico rodado, da por concluidas las obras de reurbanización en Xuxán, que han tenido una inversión de 11,5 millones de euros. En paralelo al desarrollo residencial del barrio, donde hay promociones del Concello y la Xunta en marcha o pendientes de licitaciones o modificaciones urbanísticas para arrancar su tramitación próximamente, se han creado 28.500 metros cuadrados de áreas verdes y una superficie de 12.500 metros cuadrados que cuenta con un parque infantil con juegos adaptados para menores con movilidad reducida.

“Esta obra supón que as rúas de Xuxán xa están, definitivamente, unidas á paisaxe urbana da cidade. Foi un traballo arduo, mais necesario para que as veciñas e veciños, tanto os que xa están asentados no barrio como os que residan aquí a curto e medio prazo, dispoñan dos mellores Servizos”, comentó Rey, acompañada por la edil de Infraestruturas e Mobilidade, Noemí Díaz, y el concejal de Urbanismo, Rehabilitación e Vivenda, Francisco Díaz Gallego.

La conexión para tráfico rodado inaugurada hoy no será la única entre Matogrande y Xuxán. En la zona prosiguen los trabajos de construcción de una senda peatonal y ciclista a la altura del colegio Liceo La Paz. Este enlace acercará las calles Sebastián Martínez Risco con Cernadas y Longarela en el joven barrio de Xuxán.

Bicis y más aparcamiento

En Xuxán hay más de 1.500 metros de carril bici, apuntó Inés Rey. La alcaldesa señaló que el Gobierno local tiene previsto que en la segunda fase de expansión de BiciCoruña se habilite en Xuxán la que sería la primera estación de bicicletas públicas del barrio, en previsión del aumento de población en la zona y de sus necesidades de transporte.

El barrio cuenta además con más de 1.850 plazas de estacionamento en superficie, “unha dotación que entendemos necesaria para darlle servizo ás persoas que xa viven en Xuxán e tamén ás que o farán proximamente”, añadió la regidora. El Concello también construye un aparcamiento en el entorno de la calle Sebastián Martínez Risco que amplía en 30 el número de plazas en Matogrande.