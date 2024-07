¿Cuándo podría empezar a recoger basura en A Coruña la nueva empresa?

A Coruña ha declarado la emergencia sanitaria. El decreto será firmado a las 15:41 horas por la alcaldesa, Inés Rey, momento en el que vencerá el plazo de 72 horas que dio a la empresa concesionaria para recoger la basura de la ciudad.

Este decreto permite al Concello abrir un proceso extraordinario de contratación de una nueva empresa que se encargue de recoger la basura en los puntos con mayor riesgo para la salud de la ciudad, los cuales han sido identificados por la Xunta de Galicia.

Plazos

El Concello de A Coruña requiere a todas las empresas que presenten ofertas que cuenten, al menos, de forma inicial con 13 camiones con unas características determinadas y 32 operarios. El plazo para enviar ofertas estará abierto desde el momento en que se firme el decreto a las 15:41 horas de este lunes hasta las 10:00 horas del miércoles 24 de junio.

Unos plazos que Inés Rey entiende que "semellan longos", pero que son los que marca "a lei". En el momento en el que el período de recepción de ofertas termine, el Concello tomará una decisión y adjudicará el servicio extraordinario de recogida de basuras. Por lo tanto, la nueva empresa podría empezar a trabajar, incluso, el jueves 25 de julio, si todo va bien.

Sin cesiones

Con respecto a las diferencias con el conflicto de 2022, cuando se tardó apenas una semana en declarar la emergencia sanitaria, Inés Rey ha afirmado que en aquel momento no existía una huelga declarada. Al tratarse de un derecho fundamental recogido en la Constitución, el Concello ha necesitado recabar diversos informes, requisitos y plazos para poder llegar al decreto que hoy se firma. "Os prazos semellan longos, pero son os da lei", explicó Rey.

La alcaldesa ha vuelto a definir la situación de "chantaje", afirmando que, "después de 18 años, hay un gobierno que dice no al chantaje y la extorsión. Una cosa es el derecho a la huelga y otra el chantaje y los actos vandálicos". Rey ha afirmado que por parte de la empresa se están llevando a cabo expedientes sancionadores a los trabajadores, para quienes ha dicho que "no va a haber cesiones. No se van a retirar sanciones a cambio de recoger ni se van a retirar los expedientes sancionadores".

"Hasta ahora hemos jugado con unas reglas. Se acabó ese juego, no va a haber vuelta a la casilla de salida. Se acabó el tiempo de las huelgas salvajes que extorsionan y chantajean a toda una ciudad. Las consecuencias serán en el ámbito laboral", sentenció la alcaldesa.