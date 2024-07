Inés Rey sobre la "huelga de celo" de las basuras de A Coruña: "No descarto ninguna medida"

Las calles de A Coruña están a rebosar de basura. Los habitantes de la ciudad lo notan y las quejas son constantes, tanto a pie de calle como en redes sociales y foros vecinales. La huelga en el servicio de recogida de basuras ha puesto en jaque, una vez más, a empresa concesionaria y al Ayuntamiento, que día a día comprueban cómo el servicio no se realiza con normalidad.

La alcaldesa Inés Rey ha sido tajante esta mañana:"Hay zonas de la ciudad donde no se han cumplido los servicios al 100%", aseguraba ante los medios de comunicación. La regidora no ha ocultado que el servicio no está funcionando con normalidad y que los ciudadanos "están siendo rehenes de una huelga de celo".

Las jornadas de huelga marcadas son 8, 9, 13, 23, 25, 26, 27 y 30 de julio y 8, 9, 15, 16 de agosto. No obstante, en los últimos días la acumulación de residuos en las calles no ha parado de crecer. Tanto es así, que hay aceras por las que no se puede transitar por la cantidad de bolsas de basura que hay sin recoger.

En el barrio del Agra hay otro punto que llama la atención por la cantidad de basura: el cruce entre Villa de Negreira y calle Barcelona. Allí hay hasta tres esquinas con montones de basura de gran envergadura, uno de ellos con muebles #acoruña #acoruna #coruña #coruna #lacoruña… pic.twitter.com/3J8Byv3qRy — Quincemil 🥬 (@quincemil15000) July 2, 2024

Rey ha confirmado esta mañana lo que se comentaba durante días: el pliego de condiciones tampoco se está cumpliendo los días laborales. Es decir, existe una huelga encubierta que va más allá de las fechas anunciadas por el sindicato mayoritario del servicio, STL. De acuerdo con los datos ofrecidos esta mañana por la regidora, hay barrios en los que solo se está recogiendo el 30% de la basura.

"Vamos a ser sumamente exigentes a la hora de que se cumplan los servicios mínimos y a la hora de que se realice el servicio de manera ordinaria los días en los que no hay convocada huelga", ha avisado la alcaldesa antes de confirmar que, de seguir así, "se impondrán las sanciones que correspondan" a la empresa concesionaria, Prezero.

Los servicios mínimos impuestos para los días de huelga estipulaban la recogida de contenedores de orgánico e inorgánico cada dos días. Esto es, el 50% del servicio. El Ayuntamiento justificaba la decisión recordando que es necesario "garantizar las condiciones mínimas exigibles de salubridad y seguridad urbana".

Mientras tanto, la empresa concesionaria Prezero declina hacer declaraciones sobre el conflicto de las basuras.

Emergencia sanitaria

No es la primera vez que STL echa un pulso a concesionaria y Ayuntamiento. En 2022 Inés Rey se vio obligada a decretar la emergencia sanitaria para garantizar la salubridad en la urbe.

Una medida de gracia que Inés Rey no descarta aplicar ante este nuevo paro del servicio y permite sancionar a las empresas por incumplimientos de contratos y habilita la contratación extraordinaria para cubrir el servicio.

"No descarto absolutamente nada, no descarto ninguna medida por drástica que sea", afirmaba tajante esta mañana la alcaldesa. Eso sí, la emergencia sanitaria no podría decretarse los días en los que hay convocada huelga. Este fin de semana STL aumentó, de hecho, los días de paro y deslizaron la posibilidad de que se recrudezca y se torne indefinida en agosto, mes en el que se celebran las fiestas de María Pita y otros grandes eventos.

Posibles sabotajes

La alcaldesa ha evitado valorar los cuatro incendios en contenedores que registró la ciudad esta noche. Los incidentes se han producido entre las dos y las tres de la madrugada y los bomberos de A Coruña han informado que "se deduce que han sido provocados". Preguntada si estos hechos podrían estar vinculados con la huelga de las basuras, la regidora se ha limitado a decir que por el momento se desconoce la autoría de los hechos.

Asimismo, ha confirmado que hay preocupación en que la huelga de basuras llegue a solaparse por la anunciada este lunes por los trabajadores de Nostián, la planta de gestión de residuos. "La convocatoria de la huelga en Albada incide directamente en la huelga que está en vigor", ha reconocido.

Entre las demandas de los empleados de Nostián destaca la mejora de la prevención de riesgos laborales y la licitación del nuevo pliego de condiciones de la empresa. El servicio lleva ofreciéndose en precario desde 2020.