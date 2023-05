La sentencia del aborto, según cada periódico

Donald Trump, condenado por abuso sexual. La noticia ocupa esta mañana buena parte de las portadas de los diarios. El expresidente de los Estados Unidos deberá indemnizar con 4,5 millones de euros a la víctima, la escritora E. Jean Carroll. Los hechos ocurrieron en unos almacenes de lujo de Manhattan, año 1996. Según las crónicas, Trump no compareció en el juicio y su defensa renunció a llamar a testigos convencida de la inconsistencia de las pruebas. Quedan pendientes de juicio los presuntos pagos en negro a una actriz porno para comprar su silencio.

En la crónica de El País se resuelven algunas dudas importantes que nos podrían surgir. La primera: Trump ha sido condenado por “abuso sexual” y no por “violación”. En Estados Unidos, el abuso, jurídicamente, consiste en “someter a una persona a contacto sexual sin su consentimiento”. La violación implica que ese contacto sea, además, una penetración. Segunda duda: Trump no irá a la cárcel. La condena es económica porque se trata de un juicio civil, y no penal.

Otra noticia común a todas las cabeceras, pero que ha sido objeto de interpretaciones radicalmente distintas. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el aborto, que se pronuncia en este asunto por primera vez desde 1985. El fallo rechaza el recurso que presentó el PP en 2013 contra la ley de plazos y blinda el derecho al aborto. La sentencia ha salido adelante por siete votos a cuatro. En un lado los magistrados progresistas y en otro los conservadores.

El Mundo titula: “El TC consagra el aborto como derecho y defiende la ‘libre determinación de la mujer’”. El País: “El derecho al aborto, blindado por la ‘libertad y la dignidad’ de la mujer”. Y ahí vienen las curvas, debido al hecho de que el Tribunal Constitucional hable del aborto en su sentencia prácticamente como de un derecho constitucional. ABC: “Un TC dividido convierte el aborto en un derecho fundamental y 13 años después avala la ley de plazos”. La Razón: “El derecho al aborto de la mujer fractura al Constitucional”.

El Confidencial recoge la literalidad de la sentencia: "La mujer debe poder adoptar razonablemente, de forma autónoma y sin coerción de ningún tipo, la decisión que considere más adecuada en cuanto a la continuación o no de la gestación".

Los periódicos a los que se presupone conformes con la sentencia del Constitucional, bien por su carácter progresista o liberal, son El Mundo, El Confidencial, El País o EL ESPAÑOL. Enfrente, ABC y La Razón, que publican hoy duros editoriales contra el Constitucional.

ABC no entra a debatir el derecho al aborto, pero carga las tintas contra el TC por haberse, entrecomillo, “excedido en sus competencias”: “El Tribunal se erige en poder constituyente y crea un derecho constitucional al aborto que no existe en la Carta Magna”. La Razón habla, en este sentido, de “usurpación popular” y “gravedad inocultable”. Pero, además de criticar que el TC proclame el aborto como derecho fundamental, carga contra el aborto en sí mismo: “La lucha contra el aborto, como contra la esclavitud, es una labor de siglos. No hay que resignarse ni aceptar que la eliminación del ser humano sea moralmente aceptable”.

EL ESPAÑOL, estando a favor de la ley del aborto, también critica en su editorial el modo en que lo ha hecho el TC.

ALSINA–Más noticias, se habla hoy de Bildu en casi todos los periódicos.

Portada de ABC: “Bildu mete en sus listas electorales a siete asesinos de ETA y otros 37 condenados. Los presenta en 38 entidades locales, provinciales y autonómicas del País Vasco y Navarra. Algunos aparecen en las listas con el alias que utilizaban en la banda terrorista”. Julián Quirós, el director, recuerda en su artículo que esta semana Zapatero criticó a quienes “demonizan a Bildu”.

Es escalofriante el artículo que abre hoy EL ESPAÑOL: “Bildu presenta a dos etarras como candidatos en los pueblos en los que asesinaron a sus víctimas. Lander Maruri y Juan Ramón Rojo se presentan en Ciérvana (Vizcaya) e Irún (Guipúzcoa). El primero mató a un guardia civil; el segundo a un supuesto pequeño traficante y a un policía nacional. No van en puestos de salida, pero están en las listas electorales”.

Termino con estas dos noticias. La primera, en El Mundo. Más sobre el presidente de la Comunidad Valenciana: “Aparecen otras 370 facturas de pagos de Puig a su hermano. Puig pagó, durante dos años y medio, una factura cada dos días a la empresa que dirige su hermano”.

Y sobre la oposición, la vuelta de Aznar. En El Confidencial: “Aznar desaconseja los pactos con Vox y eleva la presión sobre Núñez Feijóo tras el 28-M. El expresidente considera que no se puede depender de ‘extremistas’. Fue uno de los que se oponían a la coalición en Castilla y León”. Una persona de su máxima confianza asegura que el expresidente “no bendecirá nunca” las alianzas con el partido de Santiago Abascal. Feijóo mantiene que pactará con Vox si no le queda más remedio.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

Sigue los temas que te interesan