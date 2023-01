La ira de Shakira, el adiós de Constantino, Fray Mondeño y Harry 'el listo'

Shakira Mebarak

Shakira. Guillermo Serrano Amat

Como decimos en estos casos, no se habla de otra cosa. La ira de Shakira es es la comidilla. A ella debemos en versión vendetta la virilizada historia del amor que pudo ser y no fue, aunque ahora da la vuelta al mundo en millones de visualizaciones. No tan desgarrada como el clásico Rata de dos patas ("Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho"…) que la mejicana Paquita la del Barrio dedicó al marido infiel, un tal Alfonso Martínez.