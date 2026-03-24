Tras semanas de cábalas sobre si agotar la legislatura hasta junio o buscar un escenario más propicio, Juanma Moreno ha anunciado hoy la convocatoria de elecciones para el próximo domingo 17 de mayo.

Se despeja así la incógnita sobre una horquilla temporal que barajaba evitar interferencias externas, como la visita del Papa o el inicio del Mundial, para centrar el foco exclusivamente en el sometimiento del modelo andaluz al escrutinio de las urnas.

La elección de la fecha no es azarosa ni meramente logística. Moreno Bonilla ha decidido tomar la iniciativa política y adelantarse a los acontecimientos.

La idea parece clara: recoger el viento de cola de la contundente victoria del Partido Popular en las recientes elecciones de Castilla y León, aprovechando una inercia ganadora de la que el centroderecha no gozaba con tanta nitidez desde hace años.

Al convocar a mediados de mayo, el presidente de la Junta de Andalucía se anticipa al periodo festivo que se abre próximamente en la región. Y, lo más relevante en clave nacional: deja sin margen de maniobra a Pedro Sánchez para un posible "superdomingo" electoral que diluyera el peso de la gestión autonómica.

En estos comicios no solo se dirime el futuro de Andalucía. Se juega, en realidad, el camino hacia la Moncloa.

Antes que nada, porque la batalla electoral adquiere inevitablemente un marcado carácter plebiscitario. En los comicios de mayo se plasmará un duelo de personalidades políticas, entre el candidato más parecido al estilo de Feijóo, y la candidata más sanchista del PSOE, la número dos del presidente, María Jesús Montero.

Pero, sobre todo, porque la comunidad autónoma andaluza, debido a su peso demográfico y su trascendencia simbólica, vuelve a ser el laboratorio político de España. Como lo fueron las anteriores elecciones, las de junio de 2022, que marcaron el inicio de un cambio de ciclo traducido en un casi constante retroceso del PSOE y un auge de las expectativas del PP.

Esta vez, si Moreno Bonilla revalida su mayoría absoluta (o se queda cerca de hacerlo), reavivará la aspiración de Feijóo de gobernar en solitario, al demostrar que el PP es capaz de absorber el voto útil de centro.

Un éxito de la "vía andaluza" culminaría el ciclo político de los últimos meses con un veredicto nítido. Y haría definitiva la eliminación de Vox como alternativa real de gobierno. Máxime en la situación de estancamiento y crisis interna que está acusando la derecha radical después de Castilla y León.

Además, un nuevo éxito del PP (que proporcionaría un principio de cohesión interna y aliento a los de Feijóo) supondría el aval definitivo a un modelo de gestión basado en la simplificación administrativa y la seguridad jurídica.

El balance de ese modelo para la última legislatura andaluza admite poca controversia.

Bajo el mandato de Moreno Bonilla, Andalucía ha dejado de ser un vagón de cola para liderar el crecimiento económico con un PIB del 3,2%, situándose por delante de Madrid y Cataluña en términos interanuales.

El hito histórico de cerrar 2025 con más autónomos que parados marca un vuelco en la mentalidad de la región. A lo que se suman las siete rebajas fiscales que han atraído a casi 800.000 nuevos contribuyentes, demostrando que bajar impuestos puede aumentar la recaudación para políticas sociales.

Este balance es tributario de la figura dialogante de un gobernante que ha sabido capear la adversidad sin explotarla como pretexto para la polarización. Juanma Moreno llega a las urnas reforzado por su satisfactorio manejo de tres duras pruebas en forma de crisis.

En la del cribado del cáncer, supo pedir perdón y asumir responsabilidades políticas con transparencia.

Ante las lluvias torrenciales, su gobierno demostró una capacidad de prevención y anticipación tecnológica ejemplar.

Y en la tragedia ferroviaria de Adamuz, proyectó una empatía y lealtad institucional que ha desactivado el discurso de la crispación.

Es, en definitiva, la victoria de la moderación frente al ruido.

El desenlace del 17 de mayo marcará un punto de no retorno. Si este movimiento estratégico le funciona a Juanma Moreno, Pedro Sánchez se convertirá automáticamente en un pato cojo para el año que resta de legislatura en el Gobierno central.

Por eso, las elecciones andaluzas del 17 de mayo pueden considerarse, en justicia, la primera vuelta de las próximas elecciones generales.