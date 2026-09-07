Seis vaciles de Sánchez o por qué se piensa que somos idiotas

Pedro Sánchez, durante su comparecencia de esta mañana en el Congreso de los Diputados. Efe

Los únicos que pueden evitar que Guápez les arrastre en su caída son los propios líderes municipales del PSOE.

Sinceramente, empiezo a pensar que detrás de Pedro Sánchez hay un experimento sociológico. Uno del tipo de Gran Hermano, con Mercedes Milá midiendo el nivel de tragaderas que puede alcanzar la audiencia. De no ser así, no le encuentro otra explicación a la vacilada suprema que nos están pegando Guápez y sus colegas con la crisis de Ceuta.

Vacile número 1 - La primera expedición de Cristóbal Colón a las Indias salió el 3 de agosto de 1492 del cabo de Palos. Menos mal que el navegante no se acogió a su "derecho al descanso", porque los Católicos estarían esperando todavía que descubriese América.

Eso sí, Su Sanchidad, como buen sindicalista, pone sus derechos por delante del resto. Que mueren más de 100 personas en el asalto.

Ya seré solidario y humanitario a la vuelta de mi descanso. Que hay 23 denuncias de agresión sexual, pues ya me preocuparé de las mujeres y las niñas ceutíes cuando esté bien morenito.

Vacile número 2 - "No hubo ningún informe que atisbara que el 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció". Fernando Grande-Marlaska es el mejor socio de Sánchez en toda esta broma y el autor de la frase anterior.

¿La prueba que lo demuestra?

El informe del CENIF, revelado en exclusiva por María Peral en EL ESPAÑOL, donde se narra desde la organización del asalto con premeditación y alevosía a cómo agentes marroquíes "uniformados" y "no uniformados" guiaban a la masa e incluso cómo estaban organizadas las oleadas de 'invasores' con los "misiles humanos" -definición que se les otorga en la guerra híbrida- por delante.

Vacile número 3 - "Marruecos es un socio fiable y leal". La ministra Elma Sáiz no parece el lápiz más afilado y lo mismo Rabat sí se la ha colado a ella y al resto del consejo de ministros pero... ¡si hasta sus socios le acusan de mentir!

Vamos por orden. Enrique Santiago (Sumar/IU): “España ha sufrido un ataque de Marruecos utilizando a personas vulnerables”; defender otra hipótesis “no es creíble”. Gabriel Rufián (ERC): “Los gobiernos se pierden por mentir”. Mertxe Aizpurua (EH Bildu): “Nadie es tan ingenuo de pensar que Marruecos, ninguna de sus estructuras gubernamentales o estatales tuvieron nada que ver con lo ocurrido".

Puedo seguir, pero creo que ya se hacen una idea.

Vacile número 4 - "Se desprende una lectura interesada de una sentencia del Tribunal Supremo por parte de las mafias que trafican con seres humanos”. En sus 45 minutos en Ceuta el 31 de julio, un día después de que 80.000 invasores entrasen en Ceuta, Pedro Sánchez culpaba directamente a las mafias. Lo que sea con tal de no mirar hacia el trono de Mohamed VI.

Sin embargo, el informe del CENIF desmonta por completo esa teoría por dos simples razones: 1) las mafias locales no están capacitadas para organizar y gestionar el movimiento de 80.000 personas, y 2) las mafias del hachís y las pateras no obtienen ningún beneficio de un asalto masivo a la frontera española porque ese no es su negocio.

Vacile número 5 - "Rusia o Israel". Como Mohamed es intocable para Sánchez hay que culpar a quien sea, aunque hasta la UE te diga que no. Porque el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), tal y como publicaba nuestro compañero Juan Sanhermelando, ha descartado tajantemente que la injerencia extranjera fuera el detonante.

Es más, el informe del CENIF revelado en exclusiva en nuestro periódico apunta a que previamente a la invasión se viralizaron mensajes en redes sociales abiertas del tipo "Chicos, ¿hay alguna salida prevista?" o "Comparte esta publicación: el 30 de julio de 2026 vamos a lanzar un ataque contra Ceuta" o "Va a ser el mejor asalto".

Es más, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras especifica en su informe de qué teléfonos procedían esos mensajes siendo el 91% números con prefijo marroquí. Pero si aún quedan dudas define el otro 9% y cita mensajes de hasta otros 28 países y ninguno de ellos es Rusia o Israel.

Vacile número 6 - La culpa es de la "ultraderecha internacional" y de la "ultraderecha española". Desde el Gobierno se ha acusado a PP y Vox de sembrar odio y el germen del racismo contra los inmigrantes que aún quedan en Ceuta.

A pesar de que sólo una noche haya habido altercados en Ceuta con apenas unas decenas de personas en la playa del Trampolín de entre los más de 83.000 ceutíes.

O de que en el resto de España apenas hayan dado el coñazo media hora los ultras de Núcleo Nacional y eran cuatro gatos.

Este ejercicio de escapismo, de huida hacia delante, para mí, sólo puede tener un significado: 'A mí, de aquí, no me mueve ni Dios'.

Sánchez ya sabe que no habrá moción de censura y que sus socios sólo le van a gritar en el Congreso pero bajito, porque luego le van a seguir pidiendo cosas. Así que los únicos que realmente pueden acelerar el proceso electoral son los propios líderes municipales del PSOE para evitar que Guápez les arrastre en su caída el próximo 23 de mayo.