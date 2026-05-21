VÍDEO | Desmantelar al PSOE para recuperar el socialismo

No hay nada que defender en un PSOE corrupto hasta el tuétano que mientras nos levantaba el dedito con moralinas falsarias abonaba, con descrédito e ignominia, un páramo para las izquierdas, nos esquilmaba y robaba a los trabajadores.

José Luis Rodríguez Zapatero, el ex presidente del Gobierno que nos vendieron como adalid del progresismo y referente del socialismo, está siendo investigado en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

El auto del juez Calama considera a Zapatero el líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" con la que obtuvo dos millones de euros.

Conviene recomendar a periodistas y políticos autodenominados progresistas la lectura de un auto demoledor repleto de indicios incriminatorios.

Conviene asimismo recordar que esta causa no fue iniciada por Manos Limpias, como dicen para deslegitimarla, sino que la misma se remonta a la investigación de un delito de blanqueo de capitales en la aerolínea Plus Ultra, favorecida y rescatada presuntamente por la intermediación de Zapatero.

Se trata, por tanto, de una investigación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y sostenida con los informes técnicos de la UDEF.

No podrán decirnos esta vez que Zapatero era uno que por allí pasaba.

Desmantelar el PSOE para recuperar el socialismo Paula Fraga

Ex presidente, referente moral de un progresismo que debería sublevarse, y consejero predilecto de un Pedro Sánchez que nunca sabe por qué tiene investigado a todo su círculo más cercano.

Tan solo hace unos días, Zapatero participaba en la campaña electoral de Andalucía para hablarnos de la importancia de pagar impuestos.

Hoy tenemos un auto que señala la existencia de una estructura societaria y financiera internacional diseñada para canalizar fondos de origen ilícito, ocultar la titularidad real de activos y desplazar capitales fuera del territorio nacional.

Sociedades pantalla, utilización hasta de las hijas como testaferros, paraísos fiscales… ¿Qué tiene esto de socialismo?

¿Qué hacen gentes que dicen defenderlo sacando la cara por Zapatero?

¿Defienden al presunto corrupto o al expresidente de la lesiva reforma laboral y del artículo 135 de la Constitución?

¿Al de las políticas de austeridad y la subida de edad de jubilación?

Nunca hubo nada que defender en Zapatero.

No hay nada que defender en un PSOE corrupto hasta el tuétano que mientras nos levantaba el dedito con moralinas falsarias abonaba, con descrédito e ignominia, un páramo para las izquierdas, nos esquilmaba y robaba a los trabajadores.

No habría pues acto más patriótico ni cometido más importante para honrar a la causa socialista que el desmantelamiento del PSOE.