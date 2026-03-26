Es bueno que viva Noelia

Es bueno que exista Noelia.

No da igual si vive o muere. Porque no seremos la misma sociedad antes que después de que reciba la eutanasia.

Cuando una joven de veinticinco años, que es víctima de una violación, que viene de una familia disfuncional y que sufre dolor crónico por un intento de suicidio, sale en televisión hablando de que quiere dejar de sufrir, lo que está pidiendo es ayuda.

Se ha fallado a Noelia de mil maneras diferentes y la eutanasia es la última y más grave de todas ellas.

No paramos de oír que Noelia ha decidido poner fin a su vida.

Y es mentira.

Noelia ha dicho una y otra vez que quiere dejar de sufrir. Y ha preguntado cómo se vive una vida con tanto dolor.

Y el Estado le ha susurrado la palabra "libertad" al oído. Se lo ha susurrado a quien no puede realmente hacer uso de ella.

Entre la libertad y la desesperación hay un abismo y nos estamos asomando a él. No podemos fingir no verlo.

Es bueno que exista Noelia y merece que la respuesta a sus preguntas sea otra. Noelia nos ha mirado a los ojos diciendo que no ve nada al otro lado. Y, en vez de cogerle la mano y decirle que los demás sí que lo vemos, y que le vamos a ayudar a llegar hasta ahí, nos hemos encogido de hombros y le hemos dicho que, efectivamente, no hay nada.

Y ahora se ve lo que advertimos cuando se hablaba de "muerte digna". Cuando se nos decía que no teníamos corazón por pretender "alargar el sufrimiento de las personas". Por no considerar el suicidio subvencionado como "un acto de compasión".

Por no aceptar que la solución "al sufrimiento" sea eliminar al que sufre.

Es otra de estas cosas que se nos dijo que nunca iba a pasar y que ya está pasando: cuando abres la puerta a la idea de que hay vidas con menos valor que otras, los que acaban sufriendo más son los más vulnerables. Aquellos hacia los que tenemos un especial deber de protección.

"El simple acto de un hombre valiente es no participar de la mentira", decía Aleksandr I. Solzhenitsin.

Hay que negarse a participar de la mentira.

ÚLTIMA HORA 🔴 Una magistrada del Tribunal de Instancia de Barcelona deniega la adopción de medidas cautelarísimas solicitadas en relación a la aplicación de la eutanasia a la joven Noelia Castillohttps://t.co/DBjqt4bNEu pic.twitter.com/jhKry1sGqR — RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 26, 2026

De hecho, habría que negarse a participar en cualquier debate como este, que parece más una clase de educación a la ciudadanía que el que sería exigible en una sociedad que asiste a una tragedia.

No me interesa si se han agotado todas las vías posibles con Noelia. El hecho de que quiera morir y de que esté dispuesta a retransmitirlo por televisión junto a su familia es toda la respuesta que necesito.

No me interesa siquiera plantear que la vida de una joven de veinticinco años puede mejorar, que su situación puede cambiar, que podría llegar a ser feliz.

No me interesa tampoco ahondar en por qué cuando alguien da indicios de que se quiere suicidar se activan protocolos y nos llenamos la boca con los discursos sobre la salud mental y la autoayuda, pero a la historia de Noelia le ponemos música de piano de fondo y lanzamos una cuenta atrás.

No me interesa, porque dirigir el discurso hacia el marco de las garantías es otra forma de hacer el mal. No quiero ver a Noelia contando que va a ser eutanasiada y que nosotros nos dediquemos a preguntarnos "bueno, pero, ¿se ha hecho según el protocolo?".

El caso de Noelia es un claro ejemplo de que el mal no se convierte en bien a golpe de burocracia.

El caso de Noelia es la prueba de que una sociedad que ha decidido que el bien es aquello que se publica en el BOE genera este tipo de cultura: incompetente para garantizar la vida, pero con mano de cirujano para ponerle fin.

No me sé la vida de Noelia y no quiero hurgar en ella porque la decencia y el pudor aconsejan siempre no subir a la palestra las heridas abiertas de nadie.

Pero es que ningún detalle más o menos cambiará la única certeza que tengo sobre su situación: que su vida tiene un valor.

Que toda vida tiene valor porque no somos máquinas.

Y el sufrimiento, la falta de autonomía y la enfermedad no nos restan un ápice de ese valor porque no son cortocircuitos en un robot. Son heridas de un ser humano hacia las que tenemos una responsabilidad de sanación.

No quiero aceptar que la muerte es una solución válida, como la de quien resetea el sistema con el botón de apagado. No quiero aceptar que el Estado decida qué vidas son dignas y cuáles no. No quiero aceptar la posibilidad de que Noelia esté mejor muerta que viva.

Poner fin a la vida de Noelia no es una victoria para ninguna causa. No se podrá coronar su historia con ninguna bandera de libertad.

Es bueno que existas, Noelia.

Y lo verdaderamente insoportable no es que ella no lo vea, sino que nosotros hayamos dejado de decírselo.