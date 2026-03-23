No os enteráis de nada, sólo Sánchez sabe qué es "importante"

Menos mal que Su Sanchidad está aquí para guiarnos y mostrarnos el camino. Él es el único que sabe qué es "lo importante" y qué es "lo urgente".

Ni idea. No tenéis ni idea. Pero ni la más repajolera idea. De nada, en general. De nada de nada.

Menos mal que Su Sanchidad está aquí para guiarnos y mostrarnos el camino. Él es el único que sabe qué es "lo importante" y qué es "lo urgente".

La guerra de Irán, importante. Súper importante. Fundamental. Clave. Imprescindible. Lo suficiente como para sacar dos decretos diferenciados.

Uno para bajar el IVA de la gasolina, del diésel, la luz y el gas. Y otro para prorrogar los alquileres a petición expresa de Yolanda Díaz (¿?).

La guerra de Irán, irrelevante. Una nadería. Al menos en lo que se refiere a modificar los Presupuestos para asignar las partidas oportunas a las ayudas, subvenciones y asignaciones clave. Eso nos ahorraría sacar 1.339 millones de nadie sabe dónde para mandárselos a Defensa para nadie sabe con qué objetivo, con nocturnidad y alevosía en la referencia del Consejo de Ministros de la pasada semana. Vamos, el trile nuestro de cada día con este Gobierno.

Pero ya se lo he comentado. Ni usted ni yo tenemos la más mínima idea de nada. Se lo explico bien explicadito.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. E.E.

– Que la jueza de la dana dice que Mazón es poco menos que un asesino por dejación de funciones, importante.

– Que el TSJ de Valencia dice que la juez de la dana incurre en contradicciones y que no hay el más mínimo indicio de delito, irrelevante.

– Que el TSJ de Valencia dice que la juez de la dana no tiene razón en buscar un delito en el retraso del envío del ES-Alert, irrelevante.

– Que Salvador Illa alcanza un acuerdo con Junqueras para aplazar los Presupuestos de Cataluña y ERC se compromete a aprobarlos después del verano, importante.

– Que el acuerdo Illa-Junqueras es para que el PSC ceda en todo lo que tenga que ceder al independentismo y se pase a después de las elecciones andaluzas sin dañar las opciones de María Jesús Montero, irrelevante.

– Que la CNMC decida que el gasto derivado del gran apagón de 2025 lo tenemos que pagar todos los españoles en cómodas mensualidades, importante.

– Que el esperado informe de la CNMC sobre el apagón no señale a ningún responsable, que nadie dimita por ello, que evite que nadie pague los costes derivados y que seamos todos los españoles los que tengamos que pagarlo de nuestro bolsillo, irrelevante.

Manifestación en Huelva por las víctimas de Adamuz. EFE

– Que dos meses después del accidente de Adamuz, el AVE Madrid-Málaga siga interrumpido y la Costa del Sol tenga unas pérdidas de más de mil millones en turismo, irrelevante.

– Que Aldama le entregue al juez un sobre de la petrolera venezolana PDVSA que vincula al PSOE con un supuesto delito de financiación ilegal, irrelevante.

– Que la UCO investigue a un empresario venezolano (chavista más concretamente) por su relación con el narco y el petróleo que, según Aldama, financiaron al PSOE y a José Luis Rodríguez Zapatero, irrelevante.

– Que de un día para otro, como si de un Paesa de tres al cuarto se tratara, ese mismo empresario venezolano sea dado por muerto por su propio grupo empresarial de forma súbita, irrelevante de lo más irrelevante entre las cosas irrelevantes.

Podríamos seguir. Podríamos hablar de las elecciones de Castilla y León.

Del repóquer de Mañueco en votos, escaños, porcentaje de voto, municipios y provincias.

De cómo va a cambiar inevitablemente la negociación con Vox.

De cómo la cercanía de las andaluzas, probablemente el 31 de mayo, ahoga los Presupuestos de Sánchez y acorrala a la buena de María Jesús Montero.

Podríamos hablar del despropósito y la vergüenza ajena que da lo que Sánchez, Manuel de la Rocha e Iván Redondo están intentando con Ángel Escribano al frente de Indra.

Podríamos hablar incluso del revisionismo de la conquista de España tras las palabras de nuestro Rey.

Prefiero terminar con la exclusiva de mi compañero Íñigo Zulet y la revelación de una serie de correos internos de Vox con los que han quedado patentes las miserias internas del partido, las guerras intestinas con bloques claramente diferenciados y en los que, a la vista está, ha habido ganadores y perdedores.

Lean, lean. A lo mejor así nos enteramos de alguna cosa que sí es importante.