Por qué nunca me quitaré Filmin

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Sánchez descarta destituir a Puente
Von der Leyen aterriza en India
Precio fletes de crudo
La policía de Trump mata a sangre fría
Renfe sigue sin aclarar
Antonio Banderas longevidad
Casa Carlos Herrera
Contrato alquiler
Chef de un restaurante
Sitio ideal escapada Madrid
Madre de 10 hijos
José Andrés garbanzos perfectsos
Sanción Hacienda
Precio calentador aire
"Acciones judiciales" vecinos
Dueño hotel 22 años
Refugio Antonio Banderas
Gran película anime
La obra que conectará Madrid
Adiós viviendas asequibles Madrid
Manantial en España
Víctor Manuel longevidad
Destino español bajo cuevas
Dueño de un bar
'Casa burbuja'
Mueble de televisión Jysk
España tiene su propia Venecia
'Juego de Tronos' en España
Condiciones perros Guardia Civil
Restaurante italiano España
Carmen Machi infancia años 70
200.000 euros de ayuda
Sostén emocional límite
EEUU anuncia su salida de la OMS
Adif se prepara para asumir el pago de indemnizaciones
Feria de abril en Madrid
Creador 'One Piece'
Mejor destino viajar enero
Venta de gas entre EEUU y Europa
Impuesto de sucesiones
Extrabajador de Hacienda
Desabastecimiento supermercados
Fontanero italiano en España
Recuperan con vida al perro Boro
Barrio de moda Madrid
Llega a Aldi la colección de ropa más elegante
Marc Vidal y el valor del dinero
1.064 euros por 50 metros cuadrados
Trabajo mejor pagado
Renovar el contrato de alquiler
Construcción futurista España
Electricista autónomo
Ayuda 570 € parados
Papel Boro accidente Adamuz
Madrid busca empleo
Óscar, padre de dos hijos
Pensión incapacidad
Confirmado por la UE
La famosa roca de 'El Rey León'
6 millones de gatos de compañía
Luis Villanueva
Magic Johnson, leyenda del baloncesto
Maximio jubilado y empresario
Dueña marca de mascotas
Trabajar y cobrar el paro
Prohibición expedir tarjetas
Ventajas fiscales alquiler
CEO ZipGenial
Chaqueta Massimo Duti
Edgar Morin, 104 años
Llega a Carrefour el mueble con cajones más elegante
Incremento del IBI
Dinero de padres a hijos
Vías del tren
Lista de espera electricista
No se puede cerrar la puerta de un edificio con llave
Fran García, jugador del Real Madrid
Dan Walsh, remero olímpico
Carlos Martínez, exjugador de baloncesto
Alfonso, dueño de una bocatería
Padre e hijo abren un negocio en Valladolid
Ni albañil ni mecánico
El casero puede pedir lo que considere
Gonzalo Bernardos
Tiene 80 años y comparte piso con 4
Bluper
Jaume Ripoll.

Jaume Ripoll.

Columnas YABADABADÚ

Por qué nunca me quitaré Filmin

Lo que uno espera de un intermediario audiovisual es que defienda su mercancía precisamente cuando se pone en cuestión su derecho a ofrecerla.

Publicada

No he visto Ícaro: la semana en llamas, el documental, desde el punto de vista de la Policía Nacional, sobre los disturbios en Barcelona en otoño de 2019 a raíz de la sentencia del Supremo sobre el procés.

Tengo cierto interés. Estuve en la capital catalana esa semana cubriendo aquello y tal cosa es más excepción que norma en una carrera periodística en la que el reporterismo no ha ocupado todo el espacio que uno hubiera deseado (y no digamos ya fuera de Madrid).

Es dudoso que vaya a disponer del tiempo. Su presencia en la plataforma Filmin va a ser efímera. Está previsto que salga del catálogo el día 31 de enero.

Escuchando las palabras en RAC-1 del alma-máter de la compañía, Jaume Ripoll, lo hará para no volver. Puso la película como un auténtico trapo y sostuvo que, de haberla visto antes, nunca la habría incorporado a su oferta.

Se ha planteado incluso retirarla inmediatamente, pero no lo hace para no incumplir el ya de por sí corto contrato firmado en su momento.

Estas palabras se pronuncian en un contexto que las hace particularmente tristes.

Filmin ha sido objeto de un ataque feroz por parte del independentismo más cerril, si se permite la redundancia, por albergar el documental en cuestión. La cosa ha ido más allá de las maldiciones habituales en redes sociales, generalmente emboscadas en el anonimato. La sede de la compañía amaneció con una pintada amenazante.

Es fácil comprender a Ripoll cuando dice estar “hecho polvo”.

Sucede que lo que uno esperaría de un intermediario audiovisual es defender su mercancía precisamente cuando se pone en cuestión su derecho a ofrecerla. Él puede pensar lo que quiera de Ícaro: la semana en llamas, e incluso arrepentirse de su inclusión (el detalle de que la viera solamente después de la controversia no parece menor).

La sede de Filmin, vandalizada por la inclusión en su catálogo de un documental sobre el 'procés'. Foto: Jaume Riopoll / X

Pero salir con esas precisamente ahora es conceder una victoria, siquiera parcial, a los intolerantes del pensamiento único y a los aficionados a imponer su voluntad por encima de la ley.

Qué no se habría dicho de los responsables del cine Amaya de Madrid si les hubiesen dado la satisfacción a los guerrilleros de Cristo Rey de decir que La prima Ángelica (Carlos Saura, 1974), la película cuya proyección sabotearon varias veces con violencia, tampoco merecía la pena.

Ripoll dice haber sentido el número de bajas, azuzado por el independentismo, experimentadas estos días. Tras su paso por la radio de Godó, los que blasonan en redes de “quitarse de Filmin” responden ahora a otro perfil ideológico.

Que no cuenten conmigo. De entre todos los productos a los que estoy suscrito, Filmin sería el último del que podría prescindir. Los que ahora la defienden echan mano, precisamente, de su alto volumen de contenido en catalán y de su defensa de la producción europea. Bienvenido sea todo.

Está bien tener ahí a Truffaut o Fellini. Pero lo que convierte a esa plataforma en un paraíso del aficionado es su catálogo inabarcable de películas, fundamentalmente estadounidenses, que semeja sus menús a aquellos cubos del VIPS rebosantes de títulos, primero en VHS y luego en DVD, a precios ventajosos.

Ahí se encontraba de todo.

Jaume Ripoll, fundador de Filmin / Ilustración: Daniel Hidalgo.

Filmin es lo más parecido a aquel Cine Club de La 2 que podemos encontrar entrado el segundo cuarto del siglo XXI. Allí desfilan títulos de Cukor, Hawks, Minnelli, Pakula, Pollack. Pulsas en uno y este te acaba llevando a otro. Tanta cinefilia de IMDB y acabas descubriendo películas de las que, todavía a estas alturas, nunca habías escuchado hablar.

Yo sé que el rollito que lleva Filmin para muchas cosas no es el mío. Sus promotores tendrán, seguramente, una visión de la vida y de las cosas no demasiado próxima a la de uno.

Mucho de su material disponible me produce exactamente cero unidades de interés.

Francamente, me importa un bledo. Ni subiendo a su plataforma un documental ciscándose en mi sombra conseguirían mi baja.

Una reacción así nos equipararía a todo aquello que tenemos claro que no queremos ser.

Más en Columnas