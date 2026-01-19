Todavía no se conocen las causas concretas del accidente de Adamuz, que ojalá lleguen con más rapidez que las del apagón de abril de 2025.

Pero este es el contexto.

1. España cuenta con la red de alta velocidad más extensa de la Unión Europea (3.190 kilómetros), seguida de Francia (2.748 km) y Alemania (1.163 km).

Esta infraestructura transportó 690 millones de pasajeros en 2024, un 3,8% más que el año anterior.

2. En 2024 hubo un incremento exponencial de las colisiones. Se produjeron veintidós choques de trenes, nueve más que en 2023 (trece colisiones) y la cifra más alta desde que comenzaron los registros en 2010.

Este aumento del 69% convirtió 2024 en el año con más colisiones ferroviarias de la historia reciente española.

3. En total, en 2024 hubo sesenta y tres accidentes ferroviarios "significativos", que dejaron diecinueve víctimas mortales y tres heridos graves.

[Un accidente se considera 'significativo' cuando implica al menos un vehículo ferroviario en movimiento y deriva en un muerto o herido grave, o bien causa graves daños materiales, económicos superiores a 150.000 euros, o interrupciones del tráfico de al menos seis horas].

4. 2023 registró por su parte setenta y siete accidentes significativos, superando ampliamente el promedio de sesenta del período 2010-2023.

5. Los accidentes ferroviarios en España se han multiplicado durante el mandato de Pedro Sánchez. De cincuenta y dos sucesos en 2018 a ciento doce en 2022, con las víctimas (que incluyen fallecidos y heridos) cuadruplicándose de cincuenta y una en 2021 a doscientas siete en 2022.

6. El servicio ferroviario español colapsó en 2025. Entre junio y agosto, cuatro de cada diez trenes de alta velocidad llegaron con retraso a su destino.

En cifras absolutas: 6.554 trenes de larga distancia y AVE registraron demoras superiores a quince minutos, afectando a 2,5 millones de pasajeros.

7. El 31% de los trenes de media y larga distancia de Renfe llegaron con retraso entre enero y septiembre de 2025, con una tardanza media de 6,2 minutos, muy por encima del 10% de media europea, según datos oficiales del Ministerio.

8. En julio de 2024, Renfe endureció sus condiciones de reembolso multiplicando por cuatro el tiempo mínimo de retraso necesario para reclamar: de quince minutos a una hora para obtener el 50% del billete, y de treinta minutos a hora y media para el reembolso total.

9. La lista de incidencias graves durante los últimos meses no tiene precedentes en democracia.

En enero de 2025, un fallo informático en los trenes Avril (que se habían estrenado comercialmente en mayo de 2024) afectó a más de 14.000 pasajeros el día de Año Nuevo. Al día siguiente, nuevos problemas de señalización en Camp de Tarragona provocaron retrasos adicionales en el AVE Madrid-Barcelona.

10. En junio de 2025, cinco trenes de la línea Madrid-Sevilla quedaron parados trece horas en Toledo. Una anciana de ochenta y cuatro años tuvo que ser evacuada en ambulancia por insuficiencia respiratoria. "Esto no es un retraso, es un abandono", denunciaron los pasajeros en redes sociales.

11. En septiembre de 2025, la caída de los sistemas informáticos principales de Adif paralizó todos los trenes AVE con origen o destino Madrid. Los corredores más afectados fueron Madrid-Andalucía y Madrid-Valladolid-Galicia.

12. Centrándonos en el accidente de Adamuz. En junio de 2025, el Gobierno respondió a una pregunta del Senado reconociendo "dos incidencias técnicas que afectaron a los sistemas de señalización en la línea ferroviaria de alta velocidad entre Adamuz y Villanueva de Córdoba".

13. Una sencilla búsqueda en el perfil de Adif en la red social X arroja más de una docena de resultados sobre incidencias de distinta gravedad en el tramo de Adamuz.

14. Hay también docenas de vídeos en las redes sociales documentando las exageradas vibraciones de los trenes españoles. Y no sólo en el tramo de Adamuz, sino en varios tramos de la red ferroviaria española.

15. El accidente de Adamuz ha ocurrido en un tramo que había sido objeto de una costosa renovación.

En mayo de 2025 (apenas ocho meses antes del descarrilamiento) concluyeron trabajos de "sustitución de cambios y desvíos" en ese tramo específico, con una inversión total de setecientos millones de euros en la zona de la línea Madrid-Andalucía.

16. En agosto de 2025, el sindicato de maquinistas SEMAF remitió a Adif una petición formal para reducir la velocidad máxima de circulación en ese tramo de 300 a 250 kilómetros por hora.

El comunicado alertaba de "la degradación profunda y acelerada" de los trenes y de "baches, garrotes y descompensación de la catenaria" en la infraestructura, así como de "vibraciones intensas" y "botes" perceptibles debido al aumento del tráfico y al mayor peso de los trenes.

17. Un informe de la revista especializada La revista de trenes de junio de 2025 (un mes después de concluir las mejoras) alertó de "fallos en la Línea de Alta Velocidad del Corredor Sur justamente en la zona de Adamuz", refiriendo "problemas relativos a los sistemas eléctricos y señalización de los desvíos" en el lugar donde posteriormente colisionaron los trenes.

18. En enero de 2026, el Foro Económico Mundial (WEF) de Davos publicó su Informe de Riesgos Globales 2026 con una advertencia para España.

Por primera vez en democracia, la "insuficiencia de recursos públicos y protección social" (que incluye educación, infraestructuras y pensiones) se situó entre los cinco principales riesgos para el país.

19. La Comisión Europea publicó en julio de 2025 (en plena tormenta por el Caso Koldo) su informe anual sobre el Estado de derecho, con duras críticas a España. Bruselas señaló que "la contratación pública, las infraestructuras y la financiación de partidos son los sectores con mayor riesgo de corrupción en España".

20. ¿Es relevante el contexto político en un accidente como este o son universos completamente independientes?

Si la respuesta es que "sí" es relevante, el contexto político es este: el Ministerio de Transportes y Fomento bajo la presidencia de Pedro Sánchez se ha convertido en el epicentro de una de las tramas de corrupción más graves de la historia de la democracia española.

El 'caso Koldo' ha destapado una red de corrupción de múltiples ramificaciones que ha operado desde el corazón del gobierno del PSOE, implicando a figuras clave del partido y evidenciando una degradación institucional sin precedentes.

21. José Luis Ábalos (ministro de Fomento entre 2018 y 2021 y secretario de Organización del PSOE) y Koldo García Izaguirre (mano derecha de Ábalos, chófer de Pedro Sánchez y consejero de Renfe Mercancías) están hoy en prisión preventiva sin fianza.

22. La prensa internacional se ha hecho eco de la situación. Financial Times ha alertado de "un riesgo sin precedentes para España" si Sánchez continúa en el poder. The Telegraph lo ha descrito como un "presidente envuelto en corrupción". Medios como la BBC, Bloomberg, Politico, Le Monde y La Repubblica han dedicado titulares y análisis al colapso institucional español.

23. Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif (2018-2021) y posteriormente secretaria de Estado de Transportes (2021-2023), fue imputada en julio de 2025 por cinco delitos: cohecho, tráfico de influencias, organización criminal, prevaricación y malversación.

24. Álvaro Fernández, presidente de Renfe, cobra 180.000 euros anuales, pero carece de experiencia en el sector ferroviario. Se define como "experto en movilidad urbana sostenible".

25. Óscar Puente dedica el 40% de su jornada laboral a tuitear. Ayer, cientos de ciudadanos no pudieron acceder a la información oficial publicada en su cuenta oficial porque el ministro les había bloqueado.

26. Los 25 puntos anteriores son 100% fácticos y no incluyen opinión.