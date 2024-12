Dos décadas después de la muerte del dictador, no era infrecuente que las vueltas de la tienda de hojas de uno de los colegios madrileños más conocidos por su antifranquismo tuvieran todavía forma de moneda de 25 pesetas con su cara.

Franco junto a Juan Carlos, en 1975.

El desmontaje rapidísimo del régimen (se pasó de las colas ante el féretro a la mayoría absoluta de un partido perdedor de la guerra en apenas siete años) convertía esos detalles en banales.

No se recuerdan llamamientos al Banco de España para que proscribiera aquellos metales. Como de Franco no quedaban ni las raspas, daba un poco igual que el cambio de la panadería te recordara que había existido no hacía tanto.