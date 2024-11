La mayoría de los partidarios de Donald Trump que aparecen en televisión o sobre los que se lee suelen ser los más extremistas y pintorescos. Sin embargo, es importante recordar que muchos otros son personas reflexivas y corrientes.

Una cosa sorprendente de estos partidarios es que a menudo no creen del todo a Trump. No se creen su promesa de "ser dictador sólo el primer día" ni que dijera "necesito el tipo de generales que tenía Hitler". No creen que incitara o excusara a los alborotadores del 6 de enero, ni que sus acusaciones y cargos por graves delitos sean algo más que una persecución política de la administración Biden.

Es difícil apoyar a Trump si se aceptan estas afirmaciones, por lo que muchos conservadores que aprecian sus recortes fiscales y sus políticas de inmigración las descartan como bromas. "Trump sólo está siendo gracioso", dicen. "Sólo está intentando trolear a los progresistas".

El candidato presidencial republicano y expresidente estadounidense Donald Trump asiste a un mitin en el Foro de la Familia Lee en Henderson (Nevada). Reuters

En otras palabras, sólo está intentando provocar la ira de los liberales y los izquierdistas estadounidenses.

Cuando la gente reacciona a la retórica incendiaria de Trump, sus partidarios a menudo se ríen y afirman que los críticos sufren el Síndrome de Trastorno por Trump (Trump Derangement Syndrome o TDS).

"Algunos conservadores califican de irracional y exagerada cualquier crítica de la izquierda. Esta táctica tiene un efecto de gaslighting, que evoca el término popularizado por la película de 1940 Gaslight (Luz de gas en España), donde un hombre manipula a su esposa para que dude de su cordura".

El TDS pretende que los críticos de Trump parezcan desquiciados, pero la gente de izquierdas sabe que no es irracional alarmarse por sus acciones antidemocráticas y divisivas. Como dijo recientemente el cómico Jimmy Kimmel en el programa Morning Joe de MSNBC: "Si eres una persona razonable, deberías tener el Síndrome de Trump".

Este enfoque enfada a las bases de Trump y motiva a esos republicanos que siguen apoyando muchas de sus políticas aunque les incomode su retórica. Para ellos, frustrar a los progresistas es sólo una ventaja.

Recientemente, sin embargo, las palabras más feas han venido de la izquierda. Durante un evento, Kamala Harris dijo que esa palabra que empieza con la letra F describe perfectamente a Trump (no la primera palabra con F que viene a la mente, sino la que se utiliza con frecuencia en España: "fascista").

Como profesora, soy cauta a la hora de utilizar esta palabra indiscriminadamente, como lo fue el historiador estadounidense Robert Paxton, que dedicó gran parte de su carrera a estudiar el fascismo europeo.

Sin embargo, después del 6 de enero de 2021, Paxton escribió en la revista Newsweek que la revuelta del Capitolio "elimina mi objeción al uso de la etiqueta de fascista".

Pero Paxton también dijo recientemente en el New York Times Magazine que llamar fascista a Trump es "algo que trae más fuego que luz", una sabia advertencia. A lo largo de los años, hemos visto que devolver los insultos a Trump no funciona. Como luchar con un cerdo en el barro, todo el mundo se ensucia, pero el cerdo lo disfruta.

Ese tipo de lenguaje sólo le concede a Trump y a sus partidarios la oportunidad de caricaturizar a sus críticos como irracionales.

Sin embargo, la campaña de Harris no se dirige a los votantes acérrimos de Trump, sino a los indecisos en los estados indecisos. Y es aquí donde las tácticas de Trump pueden fallar.

Porque a esos votantes indecisos no les gusta generalmente la fealdad política. Y la evitan. Muchos desconocen el TDS y podrían considerar extremo llamar fascista a Trump. Dado que no están muy comprometidos con la política, es difícil proporcionar el contexto necesario para que 'fascista' resuene como una etiqueta razonable.

El candidato presidencial republicano y expresidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en Allentown, Pensilvania. Reuters

Dicho esto, la mejor manera de mostrar a estos votantes los riesgos de un segundo mandato de Trump es dejar que el expresidente se manifieste. Así lo hizo recientemente en un mitin en el Madison Square Garden, que pareció una segunda convención del Partido Republicano. Los oradores hicieron comentarios despectivos sobre los latinos, abuchearon a un negro del público, criticaron tanto a los palestinos como a los judíos, y se refirieron a Kamala Harris de forma degradante.

La campaña de Trump sólo desautorizó un comentario. El del cómico Tony Hinchcliffe: "Ahora mismo, hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano. Sí, creo que se llama Puerto Rico".

Sí: alguien dijo esto en el mitin de un candidato presidencial.

Todos sabemos que las promesas de campaña no siempre se cumplen, pero lo que los candidatos dicen y hacen en campaña nos da nuestra mejor, y a menudo única, idea de lo que defienden.

Sin embargo, muchos de los votos para Trump procederán de personas que simplemente no le creen.