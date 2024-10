La respuesta es tan simple que quizá no te la creas. Bruno Casanovas (24) y Alex Benlloch (24) no querían vestirse ni como tú ni como yo. Por eso fui vestido de traje de raya diplomática la mañana que me entrevistaron hace un par de semanas. En homenaje a Muddy Watters, para vestirme como yo, no como ellos, porque vestido como ellos no parecería yo. No es un juego de palabras, es la esencia misma de esta historia. Como te vistes es una de las primeras señales de pertenencia a una comunidad.

Diseñar camisetas es una de las mejores formas de protesta de la cultura pop. Dibuja, imprime, serigrafía, fabrica camisetas alguien al que el lo establecido le atosiga. Edita camisetas Andreu Buenafuente (59) porque el podcast y el teatro -Carles Sans (69) le dirige estos días junto a Silvia Abril en un Don Juan Tenorio humorístico, un poco Don Mendo. Se quedó sin tinta fabricando camisetas Mikel Urmeneta y se pudo ir a vivir a Nueva York con las que vendía en San Fermín. Hizo camisetas Richard Branson (74) para promocionar Virgin, los de La Movida y tantos otros… Y ahora estos dos amigos: Bruno, saltarín, fibroso, dicharachero, el director creativo; y Alex, al que le ha tocado el San Benito del sensato, como CEO, pero ni a Bruno le da igual el rumbo de su proyecto, ni a Alex le es ajena la creatividad. Se llevan bien y entre los dos suman tres.

Tienda de Nude Project en Ibiza Cedida

Toni “gurú” Segarra (62), al que acudimos todos cuando se nos estropea la brujula que marca el rumbo, les explicó en su episodio que Nude Project es una comunidad y que eso es lo que busca cualquier marca. Y yo añado, y cualquier medio de comunicación. ¿Nude Project es una marca de ropa o un medio de comunicación? ¿Ha devorado el podcast al portal de sudaderas? ¿A alguien le importa más que a mi definir una frontera? Nude Project es la manera de expresarse de Alex y Bruno, -¡Basta, de escribir a Bruno primero!-. Mientras la química funcione entre los dos habrá futuro, abrirán más tiendas -la próxima en Amsterdam- y explorarán nuevos canales. Almodovar, Tarantino o Woody Allen solo quieren expresarse. Nosotros los seguimos, como a Alex y Bruno, porque nos gusta como son.



La idea es sencilla. Siempre funciona y funcionará: ¡Quiero ser como ellos! Me representa lo que dicen, como me lo cuentan. Me voy a comprar una camiseta. Quiero que alguien por la calle me vea y sepa de lo que voy. “Pretty Girls Like Trap Music” es la frase que les ha hecho vender más camisetas. Se trata de los mismos códigos de siempre. Los utiliza Miuccia Prada (75) y Bruno y Alex. El misterio es saber porque se crea la comunidad. Es el mismo misterio que hace que un editor acierte o un payaso tenga vis cómica y otro no. Coloqué Esquire en el mapa en España porque sentí que los hombres ya estaban hartos de que los tratasen solo como devoradores sexuales y carne de gimnasio. Y tengo muy vivo Forbes porque este país ha cambiado y quiere tener éxito. El éxito se contagia. La voz de Tapas es la de esa generación que ha reconocido a los chefs como estrellas del rock. Parece fácil pero es dificilísimo.



Nude nace con referencias de Tyler The Creator y su marca Golf Wang, o de Off White, que tras la muerte de Virgil Abloh LVMH lo ha vendido esta semana a Bluestar Alliance (Scotch & Soda y otras…). Lo mismo que Highxtar bebe en español del espíritu deHighsnobiety. Tras la estrategia de agitación social que la pareja maneja con habilidad hay un modelo serio de negocio que se consolida. La compañía es propiedad de ambos al 50% y no tiene deuda. La venta online se cobra primero, el dinero permanece en caja unas horas, unos días, y genera un flujo de tesorería siempre positivo si no te has vuelto loco con el stock. Ahora Nude Project es un perita en dulce pero en los comienzos pudieron saltarse el beneplácito de los bancos porque no tuvieron que ir a pedirles nada. Regla número uno, para ser disruptivo intenta ser lo más libre que puedas del capital. En el futuro se enfrentan a dos retos: el primero, el mismo que cualquier matrimonio, conservar la chispa entre los dos, cediendo sin traicionarse a uno mismo. El segundo, el de cualquier empresa, crecer de manera sostenible, no ir muy rápido, pero tampoco lento. Y ¡atención!, en el caso de incorporar nuevos socios, no equivocarse.



¿Quieres pillarte algo de Nude? Prueba con la sudadera marrón chocolate con el logo de la marca. Es la que llevaba Alex, el día que conversamos en las sesiones a puerta cerrada de Spotify, lleva el bordado en 3D. No fallas con esa. Mientras te decides acude a sus listas de Spotify, cuentan mucho de lo que son. Bucear en su podcast es obligado si quieres estar a la última. Y lo más fascinante aprender de los invitados es posible que te empuje a comprarte algo, ¿por qué? Porque ya perteneces a la comunidad y Nude es ya, también, tu proyecto.