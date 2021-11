Elvira Rodríguez: "Las empresas no soportarían una subida de cotizaciones como la de Escrivá"

Elvira Rodríguez (Madrid, 1949) es la dirigente más veterana de la cúpula del PP, rejuvenecida notablemente desde la llegada a su presidencia de Pablo Casado hace tres años.

Toda una vida en la primera línea política que se resume en las fotografías enmarcadas de su despacho de la tercera planta de Génova, con vistas a la Plaza de Colón. Sus primeros Presupuestos con Cristóbal Montoro, su toma de posesión como ministra junto a Aznar y Juan Carlos I, otra en su despacho en Medio Ambiente con compañeras como Ana Pastor, la actual vicepresidenta del Congreso, o una joven María Dolores de Cospedal, entonces subsecretaria del Ministerio.

Un somero vistazo a su currículum apabulla a cualquiera que se dedique a la política: licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, interventora y una de las primeras mujeres auditora del Estado en España, fue directora general de Presupuestos en el primer Gobierno de José María Aznar y secretaria de Estado de Presupuestos en el segundo, donde terminó siendo ministra de Medio Ambiente entre 2003 y 2004. Fue por entonces cuando se afilió al PP.

Hablando de España con Elvira Rodríguez

Luego sería consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid, donde culminó la ampliación del Metro, presidenta de la Asamblea de Madrid, presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y presidenta de la sociedad estatal Tragsa. Después de las elecciones generales de 2019 volvió a la arena política como diputada y como vicesecretaria de Acción Sectorial del PP.

Con ese bagaje, ahora toca hablar de la posición del PP en 2021 ante los Presupuestos, la reforma laboral o los planes del Gobierno para las pensiones.

Ustedes dicen que los Presupuestos, que han superado esta semana su primer trámite parlamentario al tumbarse las enmiendas del PP y otros grupos, son "mentira". ¿Por qué?

El fundamento de las Cuentas Públicas está obsoleto. Han mantenido un cuadro macroeconómico que tiene una serie de indicadores que, vamos a decir, valían en el mes de junio, pero que ahora desde luego no valen, y se han empeñado en mantenerlos.

Y no solo es que el crecimiento de este año no vaya a ser el que han incorporado, sino que no tienen en cuenta el encarecimiento del petróleo y la energía o los problemas que hay con los canales de suministro. Si falla el crecimiento del PIB, falla la creación de empleo, y eso afecta directamente a los ingresos o a los impuestos que pagan los empleados, no solo el IRPF, sino también el IVA. En esa situación tenenemos un interrogante muy grande, el del déficit que se va a generar en 2022. Y si hay más déficit, habrá más deuda.

Elvira Rodríguez, junto a su mesa de trabajo.

¿El PP tiene alguna posibilidad, en el trámite que se inicia ahora, de introducir mejoras en el proyecto final de Presupuestos?

Nosotros tenemos las posibilidades que nos quiera dar el Gobierno. Cuando la ministra [María Jesús Montero] dice "no me hagan ustedes una enmienda a la totalidad, porque tenemos trámite parlamentario para cambiar el Prespuesto", tenemos la experiencia del año pasado, que no nos aceptaron ni una sola enmienda parcial. Algunas que además eran iguales a otras que habían presentado ellos. Me temo mucho que harán lo mismo que entonces.

¿Qué cree que sacarán los nacionalistas a cambio de su apoyo al Presupuesto?

El PNV parece que ha cobrado esta primera votación en especie, con el compromiso de que les van a dejar gestionar el Ingreso Mínimo Vital, que vamos a ver, dado que es una prestación de la Seguridad Social, cómo lo resuelven. ERC mete en la Ley Audiovisual el catalán en la producción de Netflix, que no deja de ser sorprendente que pongan ese requisito para poder apoyar unos Presupuestos, y Bildu ya avisó durante el debate que apoyan ahora, pero que el PSOE firmó con ellos la derogación completa de la reforma laboral.

"Los Presupuestos tienen que estar encaminados a generar crecimiento y empleo. No son para dar estabilidad política a un Gobierno"

Ahora viene la segunda fase, y van a empezar a cobrarse sus apoyos. Los Presupuestos son una herramienta de política económica, tienen que estar encaminados a generar crecimiento y empleo. No son para dar estabilidad política a un Gobierno.

Hablaba de la exigencia del catalán en Netflix. ERC argumenta que en Cataluña hay mucha producción audiovisual y que eso tiene una traducción en términos de empleo.

Nosotros hemos presentado enmiendas para favorecer la producción audiovisual en España. La economía del mundo está cambiando, y esta es una industria que claramente tiene futuro. Si de verdad hubiera una necesidad o demanda, como dicen, si hubiera negocio, para entendernos, una empresa privada ya tomaría la iniciativa de ir por estos caminos.

¿Por qué hay un "pisoteo fiscal" en los Presupuestos, como dicen ustedes en su enmienda?

Es un pisoteo a las clases medias. Lo estamos viendo en la recaudación de este año y lo veremos en la del que viene. Se dice 'que los ricos paguen', pero ¿qué supone que se suba un 50% el impuesto sobre la prima de los seguros? Pues que lo va a pagar todo el mundo. ¿Qué pequeña empresa no tiene un seguro de responsabilidad civil? ¿Qué particular no tiene un seguro de coche?

En el plan que se ha mandado a Europa uno de los objetivos, además del de cobrar por el uso de las autopistas, que lo vamos a pagar todos, es el de subir la presión fiscal en España entre 6 y 8 puntos. Eso son cerca de ochenta mil millones de euros. Y eso solo puede salir del bolsillo de la mayor parte de los españoles, que somos clase media y baja.

Rodríguez, en un momento de la entrevista. Quique Falcón.

Usted tiene mucha experiencia de gobierno. ¿Qué podría hacerse ante la emergente crisis de abastecimiento?

Al Gobierno no le gusta oír hablar de esto. Yo no sé si estamos en los albores de la segunda parte de la crisis, y es muy preocupante. La energía está disparada con visos de no resolverse hasta el verano. Las empresas de automóviles ya están avisando de que les faltan componentes. Si nos faltan microchips a lo mejor tenemos que fabricarlos en España, y los fondos europeos se tendrían que utilizar para este tipo de cuestiones... Yo creo que tenemos que darle una pensada a cómo tenemos estructurado el mundo. Y aunque tenga algo más de coste, ser más autónomos.

Eso es una reflexión que ha surgido con motivo de la pandemia, por la dependencia, por ejemplo, en el material sanitario básico.

Exacto. Fue cuando empezamos a darnos cuenta. Las crisis te hacen reflexionar y de ellas se aprende. En mayo hablé de esto en una conferencia. Hay dos cuestiones que están afectando. Con Oriente, con Asia, no estamos haciendo maquila [manufacturación] solo, hemos dejado en sus manos toda la fabricación de componenetes muy importantes, y por razones de costes nos hemos ido cada vez más a lo que se llama just in time, es decir: a hacer poco almacenamiento, a no tener un colchón de seguridad.

"Pedimos al Gobierno que nos dé toda la reforma de las pensiones junta: si la da por partes no podemos decir si estamos de acuerdo"

Esto se vio con las EPI para el personal hospitalario. Y todo es por lo mismo, porque tenemos la producción fuera. Europa tiene que darle una vuelta a esto, porque además, cuando llegue el caso y esos países crezcan, su capacidad de producción la utilizarán para ellos mismos. Atenderán antes sus necesidades que las nuestras.

Su especialidad es económica, pero ahora se dice que la reforma laboral es una cuestión "semántica" en torno al término derogar.

[Sonrisa] Yo, cuando dicen que se han puesto de acuerdo en derogar, lo que digo es que es una muy mala noticia. El mercado laboral y su reforma es puritita [gesticula de manera enfática con las manos] economía. Están jugando con el lenguaje, la vicepresidenta Calviño [Nadia] habla ahora de retoques y la vicepresidenta Díaz [Yolanda] ha dicho que derogación absoluta. Malos mensajes [endurece el gesto] para la inversión que necesitamos. El mercado laboral necesita ser flexible para destruir la menor cantidad de empleo, eso es lo que hizo la reforma del 2012.

Europa habla de "modernizar" el mercado de trabajo, y eso afecta a la negociación colectiva, la dualidad, la empleabilidad, hay mucho de formación profesional y todo lo que nos gastemos en eso bueno será para nuestros jóvenes y nuestra economía. Pero Europa dice que no quiere que se pierda flexibilidad, y ahí es donde está el debate sobre la reforma laboral.

Elvira Rodríguez. Quique Falcón.

Si pasamos de la negociación de empresa a la de rama [sector] le damos más poder a los sindicatos, y por eso lo apoyan, pero le quitamos la posibilidad de adaptarse a la empresa con sus trabajadores, y siempre con negociación pero dentro de la empresa, pues nos va a ir muy mal. Insisto, Europa exige flexibilidad y queda poco tiempo. Además la reforma la quieren tramitar por decreto, sin negociación.

¿Qué piensa de otros aspectos que apunta el Gobierno en la reforma, como la subcontratación?

Es muy rígido el planteamiento de que cuando hay subcontratación la empresa subcontratada tenga el mismo convenio. Los empresarios estaban pie en pared. Es como si tú tienes un contrato de limpieza en una empresa de alta tecnología, o una empresa industrial potente. Entonces la empresa que hace la limpieza la tienes que sujetar al convenio de la empresa que te está contratando. Es un planteamiento absurdo. Hay mucho de teoría y de ideología, por parte de la izquierda, cuando se habla del mercado laboral.

¿Qué le parecen los planes del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sobre las pensiones por la vía de aumentar cotizaciones?

Sorprendente. Quitan el factor de sostenibilidad, suben en teoría la revalorización de las pensiones, luego el factor de sostenibilidad debería ser más potente para sostener precisamente el sistema. Y habla de un factor de equidad generacional.

Nosotros lo que le decimos al Gobierno es que nos dé toda la reforma junta, porque si nos la da por partes no podemos decir si estamos de acuerdo. Ahora se saca de la manga esa cotización especial. Viene a decir, por decirlo de manera clara, "yo cobro la cotización y la meto en una caja fuerte, con algo de rendimiento".

Dicen que es como la hucha de las pensiones. Pues no, para la hucha de las pensiones lo más importante es que si la Seguridad Social está en superávit ese dinero se ahorra y no se emplea en las pensiones, para subirlas. Se lo ha sacado de la manga, es algo de lo que no se había hablado.

"En ningún momento en el Pacto de Toledo, que tanto invocan, se ha hablado de una cotización adicional temporal"

En ningún momento en el Pacto de Toledo, que tanto invocan, se ha hablado de una cotización adicional temporal sobre los que están trabajando y dan empleo, y el momento es malísimo. No está la situación para seguir drenando las posibilidades de las empresas, que ya bastante tienen con toda la crisis de precios y desabastecimiento y no soportarían ese aumento de las cotizaciones. Hay muchas empresas, como las consultoras o las auditoras, que tienen profesionales universitarios a los que le sobrecargaría mucho el coste laboral.

Mariano Rajoy le dijo a Casado, en la convención del PP, que tendría que hacer una reforma de las pensiones y acabar con su indexación al IPC, aun a riesgo de una eventual huelga general. ¿Está de acuerdo?

Nosotros no estamos gestionando la reforma de pensiones en estos momentos, y eso sería un consejo para el Gobierno...

Era un consejo para Casado, como futuro presidente.

Cuando fuera presidente. Está claro que, dentro de nuestras finanzas públicas, las pensiones tienen un montante muy importante, y además se pueden gestionar relativamente. Porque su crecimiento se produce por factores exógenos.

La última pregunta, como supongo no le sorprenderá, es sobre la guerra del PP de Madrid. ¿No le da pena que esté eclipsando todas las cuestiones de las que hemos hablado en esta entrevista, en esta semana además de debate presupuestario?

Mucha pena, qué quiere que le diga. Llevo una racha [sonríe] que hablamos de muchas cosas y la última pregunta siempre es sobre Madrid. A los españoles, de verdad, les importa la inflación, el precio de la luz, el empleo, y eso es lo que se debería de transmitir. Pero ustedes elijen, es noticia.

Ustedes, el PP, también eligen sus tiempos y sus calendarios. Llevar el congreso de Madrid tan tarde como a junio, ¿no agrava el problema?

En la Junta Directiva se dijo que iba a ser en el primer semestre...

Por eso le digo, que puede ser en enero.

No lo sé. Afortunadamente no estoy en Organización [mirada irónica] Bastante tengo con todo lo que tengo. Será cuando tenga que ser.

