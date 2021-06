OnePlus se integra en Oppo aunque seguirá operando como marca independiente

OnePlus, que presentó la semana pasada su último smartphone de gama media, el Nord CE 5G, ha anunciado que pasará a estar integrada dentro de Oppo en lo que supone "un punto de inflexión para la compañía".

Ha sido el propio Pete Lau, CEO y cofundador de OnePlus, quien ha explicado este nuevo paso de la empresa en una carta dirigida a los fans de la marca a través del su foro oficial. En 2020 Lau asumió un cargo para supervisar la estrategia del producto tanto para OnePlus como para Oppo, un punto de partida que ha llevado a la integración de amas empresas en una. Aunque seguirán trabajando de forma completamente indendiente.

"Hemos integrado varios de nuestros equipos junto con Oppo para optimizar mejor nuestras operaciones y capitalizar recursos compartidos adicionales. Después de ver un impacto positivo de esos cambios, hemos decidido integrar aún más nuestra organización con Oppo", ha explicado Lau en el comunicado.

Sin embargo, según ha podido saber OMICRONO, esta integración de equipos no se dará en los mercados indio, europeo o norteamericano, que seguirán trabajando con total independencia como hasta ahora. Es decir, no sólo el usuario no notará la integración entre ambas marcas, sino que de momento el trabajo conjunto de equipos será principalmente en China así como centrados en operativas logísticas.

Impulso a la marca OnePlus

Lau ha insistido en que está "seguro de que este cambio será positivo para nuestra comunidad y nuestros usuarios. Con esta integración más profunda con OPPO, tendremos más recursos a mano para crear productos aún mejores. También nos permitirá ser más eficientes, por ejemplo, traer actualizaciones de software más rápidas y estables para los usuarios de OnePlus".

Según detallan a OMICRONO fuentes especializadas del sector, esta integración permitirá agilizar ciertos desarrollos e innovaciones que pueda llevar a cabo la compañía madre, una forma de aprovechar al máximo todos los recursos disponibles con la idea de dar un impulso a la marca OnePlus.

OnePlus 9 y 9 Pro Chema Flores Omicrono

En cualquier caso cabe dejar claro que la marca no desaparecerá, y que seguirán operando de forma independiente en ambos sentidos. Tanto Oppo como OnePlus. "Seguiremos centrados en proporcionarle los mejores productos y experiencia posibles como siempre hemos hecho. Seguiremos lanzando productos OnePlus, celebrando eventos (esperemos que pronto en persona) e interactuando directamente con los usuarios para recibir comentarios a través de los mismos canales de OnePlus que antes. El compromiso de OnePlus sigue siendo el mismo".

Tras la salida de Carl Pei

Esta integración de OnePlus en Oppo llega meses después de que uno de sus fundadores, Carl Pei, decidiese abandonar la compañía para emprender camino en una nueva empresa tecnológica.

En su despedida Pei auguró entonces que "el éxito de OnePlus continuará" y apuntaba a que OnePlus es una "fuerza a tener en cuenta cuando se trata de smartphones emblemáticos. Y con la nueva línea de productos Nord, este éxito continuará en nuevos segmentos de mercado".

Ahora Pei ultima el lanzamiento del primer dispositivo de Nothing, su nueva aventura, y que pondrá en el mercado unos nuevos auriculares inalámbricos con los que espera sorprender a los miles de fans que se encuentran expectantes para ver cómo son.

También te puede interesar...