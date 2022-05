He probado el nuevo Huawei Watch GT 3 Pro: un reloj con diseño elegante y una batería excepcional

La revolución de los wearables sigue en marcha, con pulseras y relojes inteligentes entre los primeros puestos de las ventas de este tipo de dispositivos. De hecho, el alza en el mercado de estos productos se materializó en un 20% más de ventas, también en España, según datos de IDC. A todos ellos viene a sumarse un nuevo contendiente, el Huawei Watch GT 3 Pro, que ya está a la venta desde 369 euros.

El precio corresponde al Titanium Edition, que es el que he podido probar estos días antes de su presentación por todo lo alto en un evento que ha tenido lugar en la capital de la moda, Milán. Y es que la intención de Huawei no es sólo ofrecer nuevas características y funcionalidades, sino convertir la marca en sinónimo de diseño elegante y acabados premium.

Es algo que se nota desde que se abre la caja en la que, además del smartwatch, se incluye el cable y el cargador inalámbrico necesarios para la recarga. La sensación, antes de encenderlo y descubrir todas las posibilidades que ofrece, es la de que en Huawei han puesto toda la carne en el asador para competir de tú a tú con el Apple Watch y el Xiaomi Mi Watch, primero y segundo en las listas de ventas con características casi opuestas.

Gran tamaño

Para alguien como yo, que no está acostumbrado a llevar reloj desde hace años, lo primero que se nota al ponérselo es un peso (54 gramos) y una presencia quizá excesivos. La pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas con resolución HD de 466 x 466 se ve con una nitidez espectacular con cualquier iluminación ambiental, pero también puede implicar ciertas molestias si no sueles llevar nada en la muñeca.

Huawei Watch GT 3 Pro

Sin embargo, según han ido pasando los días me he ido acostumbrando a la presencia constante del gadget, automatizando ciertas cosas que ya creía olvidadas, como mirar el reloj en lugar del móvil para saber la hora. También lo he utilizado con cierta frecuencia para pagar con NFC, contestar con mensajes preconfigurados de WhatsApp y recibir alguna que otra llamada, que se escuchan razonablemente bien gracias al altavoz y el micrófono incorporados.

En cuanto a los materiales, Huawei presume de haber equipado a este nuevo reloj inteligente con caja de titanio, lente de cristal de zafiro y caja trasera de cerámica, que permiten una mejor penetración de la luz y una monitorización más precisa del ritmo cardíaco, entre otros. Además, estos materiales han posibilitado la reducción del grosor total de la caja en 0,5 mm en comparación con el Huawei Watch GT 2 Pro, yéndose a los 46,6 mm.

La correa de cuero gris, que se ajusta perfectamente y resulta agradable al tacto, es la guinda del pastel, sobre todo porque lo hace indistinguible de los relojes “tradicionales” que se suelen lucir en ocasiones más formales. Huawei también ofrece otras correas de estilo más deportivo, como una fabricada en fluoroelastómetro negro.

Entrenamiento personalizado

En su día, y en gran parte debido al veto de EEUU y el 'destierro' de las apps de Google, la marca china apostó por su propio sistema operativo, Harmony OS, que aquí se convierte en protagonista al pulsar el botón superior de los dos que figuran en la esfera, y acceder a toda la galería de aplicaciones y ajustes. Mientras, la función del botón inferior se puede personalizar, aunque de fábrica abre el menú de actividad deportiva.

La esfera lujo

Como en el Huawei Watch GT 3, el reloj cuenta con una corona giratoria en su botón superior, lo que permite reducir y ampliar la pantalla, subir y bajar el volumen de la m deslizarse por diferentes menús o ajustar los valores deseados con bastante precisión. Es una ayuda considerable cuando no quieres usar la función táctil, que en pantallas tan pequeñas puede ser algo engorroso en según qué momentos.

Para los amantes de la práctica deportiva, este tipo de dispositivos se han convertido en un aliado indispensable. En el caso del Huawei Watch GT 3 Pro, abarca más de 100 modos de entrenamiento para distintos deportes, entre los que se incluyen, además de los más habituales, modos específicos de golf, triatlón, esquí, snowboard, remo o natación en aguas abiertas.

Para los no tan deportistas como yo ha sido todo un reto adentrarme en la nueva función de planificación inteligente de carrera. Según los datos biométricos que recoge el reloj y tu historial en cada disciplina, el smartwatch diseña un plan de entrenamiento personalizado. Así, tanto si la carrera más importante que haces diariamente es la que te das para coger el autobús a tiempo como si eres un profesional de los maratones, puedes ir mejorando paso a paso, progresando para superar nuevos desafíos y metas.

En la caja

Yo he cumplido con los primeros retos propuestos y si sigo así ya me veo dándolo todo en los próximos JJOO. Bromas aparte, el reloj te invita a probar cada una de sus funciones y te avisa cuando llevas demasiado tiempo inactivo, un acicate para ponerse en forma.

Esa es la otra ventaja de contar con un dispositivo de estas características que, a través de la aplicación Salud de Huawei, te permite gestionar íntegramente los datos sobre tu estado físico, ya que sirve para monitorizar el ritmo cardíaco, el oxígeno en sangre, el sueño, la salud respiratoria y la presión, con el fin de hacer un seguimiento de los cambios en el cuerpo y tener datos de primera mano para evitar sustos o detectar de manera temprana si algo va mal.

La clave está en la batería

Uno de los grandes puntos a favor de este smartwatch es sin duda la larga duración de su batería, sobre todo comparándolo con el modelo superior, Ceramic Edition. Si el Titanium Edition se va hasta las dos semanas de duración en uso normal y 8 días en uso intensivo, el modelo más lujoso y ligero (y, por tanto, con una batería más pequeña) reduce su duración a 7 días en uso normal y 4 en uso intensivo.

La compatibilidad con la carga rápida inalámbrica se refuerza, según Huawei, con un 30% más de velocidad de carga que en la generación anterior. No he probado anteriores smartwatches de la casa, pero es estupendo ponerlo a cargar 10 minutos y saber que te va a durar un día entero sin problemas. Una batería tan duradera permite, entre otras cosas, activar la opción para que la esfera del reloj esté siempre encendida, lo que lo hace casi indistinguible de un reloj tradicional pero mantiene todas las ventajas de un smartwatch.

Trasera

Entre las funciones que más he utilizado estos días está la reproducción de música a través de Bluetooth, la gestión de recordatorios y alarmas y ver el tiempo que va a hacer, toda una ventaja que te permite salir de casa a dar un paseo sin necesidad de llevar el móvil encima. Todavía no he podido probar una nueva característica, la que permite utilizarlo como un obturador remoto para la cámara de fotos del móvil, pero seguro que triunfa a la hora de hacer selfies grupales.

¿Me lo compro?

Aún es un poco pronto para dar el veredicto definitivo, ya que apenas llevo cinco días trasteando con él, pero si te va el deporte y no quieres renunciar a lucir la elegancia de un buen reloj de pulsera, el Huawei GT 3 Pro es una buena alternativa a productos más caros como el Apple Watch.

Apps

Funciones como el entrenamiento personalizado o la monitorización integral de tu salud son grandes puntos a favor, aunque para mí lo más destacable sigue siendo su duradera batería, suficientemente longeva como para olvidarte de que lo tienes que cargar y suficientemente rápida como para seguir en marcha con una carga muy breve.

El principal punto en contra, como ocurre con todos los productos Huawei, es no poder ampliar su catálogo de apps y utilidades a través de Google Play, un hándicap que nos limita a las apps que ofrece la tienda propia de Huawei. Aún así, es un problema menor en un dispositivo como un smartwatch, al que podrás exprimir todo su rendimiento con las apps y funcionalidades que vienen preinstaladas.

