Un mes entrenando con el reloj barato de Xiaomi: si estás empezando, no necesitas nada más

Enero es el mes para cumplir con los propósitos de año nuevo, para después olvidarlos hasta el siguiente inicio de año. Una de las metas más comunes es hacer más ejercicio y para ello los relojes y pulseras deportivas son de gran ayuda. Así que, aprovechando la llegada del Redmi Watch 2 Lite a España decidí marcarme el reto más clásico y, de paso, conocer lo que ofrece este nuevo smartwatch, al final del análisis veremos si lo he conseguido.

El Redmi Watch 2 Lite es un reloj deportivo con una lista de especificaciones básica heredada de su predecesor el Xiaomi Mi Watch Lite. Las diferencias entre ambos dispositivos se cuentan con los dedos de las manos, lo que no descarta a este nuevo smartwatch como una opción barata y funcional para quienes realizan entrenamientos moderados.

Con 100 modos deportivos, chips GPS, una gran pantalla y monitorización del ritmo cardiaco y el estrés, este nuevo reloj de Xiaomi se vende en España por 65,69 euros. Es una opción realmente económica que entra a competir en la difícil franja de los smartwatch de menos de 100 euros con el Realme Watch 2 Pro y el Amazfit GTS 2e.

Diseño

El nuevo reloj de Xiaomi cuenta con todo lo necesario para no quitarse el dispositivo en todo el día, mide el estrés en reposo, la actividad deportiva y la calidad del descanso por la noche. Cualquier wearable que aspire a ser una extensión del brazo del usuario, debe ser cómodo y ligero, Xiaomi lo consigue a pesar de su gran pantalla.

Redmi Watch 2 Lite M.S.R.

Personalmente prefiero utilizar pulseras a relojes por la noche o cuando llevo varias capas de ropa en invierno, son más ligeras y se adaptan mejor a muñecas pequeñas como la mía, que los relojes unisex. Aún así, tras monitorizar el sueño durante toda una noche, puedo decir que el reloj no se nota tanto.

Su estilo y dimensiones difieren poco del modelo anterior, el Mi Watch Lite. Según las especificaciones, es más ligero (35 gramos) y delgado (10,7 cm), pero con una pantalla algo más grande, por lo que los bordes son más finos. Ayuda a ese confort que la carcasa sea suave, como aterciopelada, al igual que la correa, y más o menos curva. Los sensores sobresalen sutilmente para pegarse a la piel con una pantalla lisa, que se acaba marcando si el reloj está muy justo y si se lleva durante mucho tiempo. Hay que dejar descansar la piel, aunque no mucho.

Redmi Watch 2 Lite M.S.R.

El aspecto no es tan premium como otros modelos que apuestan más por carcasas metálicas, pero la versión en negro se adapta bien a diferentes situaciones y estilos, sin dejar de ser un reloj pensado para el deporte más que para el trabajo. Las correas de goma también responden a este objetivo, con una dimensión 140-210 milímetros, son fáciles de colocar y resistentes, pero no tan sencillas de cambiar. Para cambiarlas, hay que usar los modelos de Xiaomi.

Ni micrófonos, ni altavoces, otros relojes cuentan con esta opción, pero este modelo no. Lo que sí incluye es un botón lateral que ayuda a navegar por el sistema operativo del dispositivo, además de con la pantalla táctil. El botón, básicamente sirve para encender la pantalla, abrir el cajón de aplicaciones, parar una actividad y volver a la pantalla de inicio. Es útil cuando el panel no responde y para cambiar rápido entre pantallas, aunque sería interesante que Xiaomi permitiera configurarlo con ajustes rápidos personalizables por el usuario.

Redmi Watch 2 Lite M.S.R.

Por su parte, la pantalla táctil es grande, de 1,55 pulgadas y 320 x 320 píxeles de resolución. Tiene cinco niveles de brillo que hay que cambiar de forma manual, pero que cubren todo el espectro de escenarios, desde escenas oscuras, hasta corriendo en días soleados cuando se necesita el mayor brillo posible. Para que el brillo no nos deje ciegos en plena noche al movernos, Xiaomi ha integrado la función No Molestar y "Activar la pantalla al levantar", dos opciones cruciales que hay que activar y desactivar, respectivamente para dormir sin sobresaltos.

A pesar de ser un panel TFT/LCD y no un AMOLED, los colores son fuertes y los iconos grandes, lo que facilita que se vean bien en movimiento. Claro, siempre hay excepciones, y algunos detalles son pequeños y complicados de ver, como por ejemplo las notificaciones. A través del teléfono, es posible recibir mensajes y llamadas, que se muestran con pocos datos.

Redmi Watch 2 Lite M.S.R.

Salvo el texto, y otros datos, no verás mucho más. Los emoticonos, sin embargo, se ven con muy mala calidad. También es posible colgar las llamadas desde la pulsera, pero no contestar a los mensajes.

Haciendo deporte

De los 11 deportes que reconocía el reloj anterior, este registra hasta 100 modos de deportes. Sea cual sea el ejercicio que prácticas, muy raro será si no lo encuentras entre su inmenso catálogo. Hay desde deportes acuáticos, hasta simples entrenamientos. Durante este mes intentando hacer más deporte, he probado el Redmi Watch 2 Lite en piscina, aire libre e interior.

Redmi Watch 2 Lite M.S.R.

Incluso, he puesto trabajar al smartwatch en una sesión de escalada (las agujetas del día siguiente no te las quita el reloj). Salvo para caminatas o carreras, las métricas son las mismas que en pilates, yoga o taichi, porque no mide la altitud que alcanzas en las paredes del rocódromo. Es por eso por lo que la larga lista de deportes en estos relojes es más un guiño al deportista que una medición precisa y personal de cada actividad.

En los entrenamientos en piscina, el reloj resiste al agua de cinco atmósferas. La pantalla mojada sigue respondiendo bien, se ve con claridad y los sensores no han dado problemas para analizar el ritmo cardiaco aunque la piel estuviera mojada.

Redmi Watch 2 Lite M.S.R.

Los días que solo tocaba salir a pasear a buen ritmo, ni siquiera me he molestado en activar el entrenamiento, el reloj reconoce que te estás moviendo y registra los pasos, recorrido y demás parámetros. Es una función muy cómoda, que muchos otros relojes ya tienen. Además, gracias a que cuenta con chip GPS, es posible olvidarse del teléfono en casa para tener el recorrido registrado, hasta cierto punto, como veremos más adelante.

En este punto, es importante aclarar, si no te has dado cuenta todavía, que este no es un aparato pensado para deportistas avanzados. Corredores, nadadores y demás fieles del cuidado físico tienen otras marcas con mejor calibración, que además centran sus diferentes modelos en un deporte específico para darlo todo en esa actividad. Este tipo de relojes son para mortales que, por un módico precio, quieren seguir sus entrenamientos en un nivel moderado.

Redmi Watch 2 Lite M.S.R.

Siendo este el caso, el Redmi Watch 2 Lite indica de forma aproximada (no va mal encaminado) los pasos, las calorías consumidas, el ritmo, tiempo y distancia. Conocer estos datos sirve para saber si deberías bajar la intensidad o si vas progresando con los entrenamientos.

La aplicación, en general la he usado poco, para ajustes y para conocer todo lo que aportaba, pero desde el reloj se puede acceder a buena parte de las funciones y datos, aunque en la aplicación se ve mejor, como te puedes imaginar. Desde la app, se pueden descargar más de 100 esferas y usar una nueva cada día. Si usas otras plataformas, la app se integra con Apple Salud y Strava, aunque no con Google Fit.

Redmi Watch 2 Lite M.S.R.

El dispositivo se conecta al reloj por Bluetooth 5.0 y es compatible con iOS 10 o superior y Android 6.0 o superior. Se pueden cambiar las esferas, pero no las aplicaciones, el sistema operativo no permite integrar apps de terceros.

Estrés y sueño

A través de la medición del ritmo cardiaco,que se puede ajustar para que se analice cada pocos minutos, y el oxígeno en sangre, el reloj determina el nivel de estrés de la persona mientras está descansando. En todo momento, mi nivel ha sido "moderado", un resultado que es difícil de valorar cuando se está dormido, quizá contar con esta medida en el trabajo o en una reunión familiar sería de más utilidad.

Redmi Watch 2 Lite M.S.R.

También es una pena que el SpO2 solo actúe en el descanso o si se activa de forma manual en los ajustes, saber el nivel de oxígeno en sangre mientras se hace ejercicio también puede ser de utilidad para comprobar si nos recuperamos bien tras un ejercicio. Aún así, durante el sueño, aporta información de la calidad de sueño REM y da consejos para mejorar durante la noche.

Otra herramienta de este reloj que me ha ayudado en el día a día ha sido la aplicación de respiración. Un sencillo cronómetro va marcando los tiempos para inhalar y exhalar según el ritmo que le has marcado. Esto sirve para iniciar las sesiones de entrenamiento, para yoga, para correr, lo que sea, además de para relajarse en momentos de mucho estrés.

Redmi Watch 2 Lite M.S.R.

Batería de una semana

Para quienes tengan la resistencia para estar entrenando a diario y usar el reloj día y noche, la batería dura una semana. Por supuesto, lo que más agota a este componente es usar la pantalla con el brillo al máximo a todas horas. Si Xiaomi hubiera apostado por un panel OLED, hubiera sido más sencillo estirar la autonomía a dos semanas, tal y como ofrecen otros relojes.

Redmi Watch 2 Lite M.S.R.

Si nuestro ritmo es más calmado y solo usamos el reloj para cuando hacemos ejercicio o por la noche, la batería de 262mAh dura unos días más. En cualquier caso, cargarla con el sistema de imanes que incluye la caja son unas dos horas de espera, aunque con menos tiempo tenemos de sobra para un día que vayamos con mucha prisa.

Otro punto débil del reloj es la falta de chip NFC, lo que significa que no podrás pagar en las tiendas con la muñeca. En este sentido, olvidarse del reloj o la cartera es más complicado, de igual manera que no acepta tarjetas SIM para hacer y recibir llamadas. Aquí es donde se notan las carencias del Redmi Watch 2 Lite, un smartwatch que ofrece prácticamente lo mismo que muchos otros relojes y pulseras deportivas, pero que por su precio puede ser más interesante.

Redmi Watch 2 Lite M.S.R.

Por último, para los que quieran documentar su entrenamiento en redes sociales, el reloj permite controlar la cámara a distancia. Además, es posible controlar la música que suena en el móvil, pero no descargarla, otro motivo para seguir dependiendo del teléfono.

¿Me lo compró?

Con el Redmi Watch 2 Lite como escucha, me he animado a probar otros deportes y aprender algunos detalles importantes sobre cómo responde mi cuerpo a esa actividad, además de llevar un seguimiento más constante. ¿Podré mantener este ritmo otro mes más? Podemos descargar esta idea con seguridad.

Redmi Watch 2 Lite M.S.R.

Esto no significa que el reloj no haya cumplido con su función, todo depende de lo que necesita cada persona, pero yo no le pido mucho más a un dispositivo como este. El chip NFC y otras funciones puede que las eche algo de menos más adelante, así como la posibilidad de descargar música o que la medición SpO2 sea automática durante los entrenamientos.

No obstante, por su precio en Amazon de 65,69 euros, el Redmi Watch 2 Lite es una buena opción, barata y fácil de usar para quienes se hayan propuesto este año iniciar una rutina relajada con varios deportes y así mejorar su formación física.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan