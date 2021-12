Probamos el Amazfit GTR 3 Pro, el reloj inteligente barato que recomendarás esta Navidad

Si hay un dispositivo que ha ganado peso entre los usuarios en los últimos años esos han sido los smartwatches. Los relojes han dejado de dar sólo la hora para ser un centro de notificaciones y un monitor de nuestra salud en tiempo real, una tendencia que ha crecido en España con el auge de una marca especialmente: Amazfit.

Son muchos los que relacionan esta marca directamente con Xiaomi, por encontrarse bajo el paraguas de su ecosistema, sin embargo, es totalmente independiente y a cada año que avanzan consiguen arañar una mayor cuota de mercado. ¿Su éxito? relojes inteligentes muy completos, con un diseño premium y un precio realmente accesible.

Si tu cuñado es de esos que te recomendaba un Xiaomi en la cena de Navidad por la calidad y precio, algo similar sucede con Amazfit en el apartado de relojes inteligentes. Su propuesta es tan completa que ya han logrado liderar el mercado con un 25% de cuota de mercado en España. "Un éxito total con el poco tiempo que llevamos en España", explican desde la empresa.

Para estas navidades han lanzado tres nuevas propuestas. El Amazfit GTS 3, el Amazfit GTR 3 y el Amazfit GTR 3 Pro, tres modelos cuyos precios quedan por debajo del Apple Watch más barato, ya que se mueven entre los 150 y los 200 euros. Pero ¿realmente merecen la pena? Hemos probado el Amazfit GTR 3 Pro (199,90 euros), el más ambicioso de ellos, para comprobar de primera mano si es una buena alternativa al Apple Watch.

Un diseño sensacional

Lo primero que llama la atención del GTR 3 Pro es su diseño, lo bien terminado que está. Da la sensación de ser un reloj inteligente completamente premium y hace pensar que cuesta más de lo que realmente vale. Está inspirado en el diseño de relojes clásicos con lo que viene con una esfera circular con una corona y un botón en el lateral derecho.

Más allá del toque estético, la corona permite al usuario poder moverse por la interfaz del menú o las aplicaciones con mayor fluidez, de una forma parecida a lo que sucede con el WatchOS del Apple Watch de Apple. La corona incluye además un botón desde el que lanzaremos el menú, mientras que el otro botón lo podremos usar para activar entrenamientos de forma rápida.

Amazfit GTR 3 Pro CFQ Omicrono

Uno de los detalles más interesantes del diseño está en la sensación de inmersión que da la gran pantalla de 1,45 pulgadas. El bisel de ésta con el chasis de aluminio es imperceptible y se tiene información de un vistazo de una forma cómoda y agradable ya que ocupa en torno al 70% del frontal. Con esta gran pantalla podremos seguir, en función de la esfera que escojamos, diferentes detalles de nuestro día a día que van desde la actividad física al tiempo que va a hacer en las próximas horas o las notificaciones.

El diseño además está preparado para resistir bajo el agua hasta 5 atmósferas, tanto en piscina como en el mar. La idea es que el usuario pueda aprovechar su reloj para nadar sin preocupaciones y así llevar una medición del deporte que está haciendo brazada, tras brazada.

Enfocado a la salud

Si Apple marcó el camino de los relojes inteligentes con el Apple Watch que marcó a toda la industria, Apple también fue la que impulsó que el smartwatch debía de ser algo más que un centro de notificaciones y ofrecer valor añadido centrándose en la salud. Algo que Amazfit comparte y ha recogido este particular órdago llevando un punto más allá su suite de seguimiento biométrico.

El nuevo reloj cuenta con el sensor biométrico BioTracker PPG 3.0 con seis fotodiodos que permite controlar el oxígeno en sangre, la frecuencia cardíaca, los niveles de estrés así como la calidad del sueño, detalles diarios cada vez más importantes y que han ganado relevancia tras la Covid.

Amazfit GTR 3 Pro CFQ Omicrono

Con un solo toque el GTR 3 Pro permite conocer la frecuencia cardíaca, la saturación del oxígeno en sangre, el nivel de estrés o la velocidad de respiración. El control de la frecuencia cardíaca lo realiza durante todo el día, lanzando alertas al usuario si el dato registrado es anómalo. Asimismo, avisará si el nivel de oxígeno en sangre es inusualmente bajo en momentos en los que no debería serlo, una función especialmente interesante en estos tiempos de avance de ómicron.

Otros detalles que reloj sigue de forma automática son la calidad del sueño, dando sugerencias para mejorar los hábitos y descansar mejor, así como los niveles de estrés o el ciclo menstrual.

Sin embargo, uno de los detalles más interesantes es la apuesta por su medidor PAI (Personal Activity Intelligence). Este sistema de evaluación del usuario que ya habíamos visto en modelos anteriores, ahora va un paso más allá al poder contar con más datos que le permiten comprender cómo está el usuario.

El sistema toma en cuenta pequeñas acciones diarias, más allá de las actividades deportivas, para traducir estos datos en un marcador personalizado que permite entender fácilmente el estado de salud.

Amazfit GTR 3 Pro CFQ Omicrono

Con respecto a la actividad física, cuenta con hasta 150 modos deportivos que el usuario puede seleccionar. Se engloban en deportes de correr, ciclismo, natación, entrenamientos al aire libre, en interior, danza, boxeo, deporte de pelota, acuáticos, hielo y nieve, recreativos, mesa y cartas y otros deportes. Así, tiene un variado catálogo que va desde carrera a spinning pasando por tiro con arco, esports o cross training.

En este apartado es más interesante en ocho deportes (carrera al aire libre, caminata en interiores, caminata, cinta de correr, ciclismo, máquina de remo, elíptica y natación en piscina), pues únicamente será con ellos cuando el reloj reconozca qué deporte se está realizando y no hará falta marcar el inicio o el fin del entrenamiento. Una función que tiene el Apple Watch desde hace generaciones y que ahora llega al GTR 3 Pro.

Alexa y una ausencia

El Amazfit GTR 3 Pro una experiencia de usuario fluida y sencilla con el nuevo sistema operativo Zepp OS. Desde él no sólo se integra mejor en cualquier teléfono móvil, ya sea Android o iOS, sino que también podremos tener un rápido acceso a los datos e incorporar nuevas aplicaciones al reloj que van llegando gracias a la amplia comunidad de desarrolladores.

Pese a que el sistema esté más avanzado que en generaciones anteriores y brinde más posibilidades, se echa de menos tener más control de lo que se puede hacer en el reloj, desde el propio reloj. Gestionar y configurar mejor las esferas o incorporar nuevas aplicaciones sin tener que pasar por el móvil.

Amazfit GTR 3 Pro CFQ Omicrono

Por otro lado, una de las grandes incorporaciones al smartwatch de Amazfit es Alexa. El asistente inteligente de Amazon ahora está en nuestra muñeca con lo que le podemos pedir configurar una alarma, preguntarle cualquier cosa o traducir una conversación. Eso sí, si no tenemos conexión, el propio reloj trae su asistente con el que podremos controlar el smartwatch y pedir así que active un modo deportivo o muestre alguna estadística sin necesidad de navegar por el menú.

Además de todo el seguimiento de la salud y la conversación con Alexa, el GTR 3 Pro tiene todo lo que podríamos esperar de un reloj inteligente. Gestión de notificaciones, calendario, encontrar el teléfono, control remoto de la cámara del teléfono, temporizador, control de la música o recibir llamadas de teléfono.

Todas estas capacidades teniendo en cuenta además que cuenta con una gran autonomía. Éste no es un reloj de lo que hay que cargar cada día. Con un uso típico podremos tener casi dos semanas de autonomía, pero claro, aquí es clave el uso que se le dé. Si se usa intensamente durará en torno a una semana, pero si está en modo de ahorro de batería rondará el mes.

Sin embargo, Amazfit todavía no ha incorporado a su reloj más premium una de las características más solicitadas por los usuarios: el pago desde el reloj. En un momento en el que el pago sin contacto se ha establecido en la mayoría de los comercios de España, se echa de menos que el GTR 3 Pro no tenga NFC al que poder asociar un sistema de pago y no tener que sacar el móvil o la tarjeta para pagar. Aquí WearOS y Watch OS van por delante.

Amazfit GTR 3 Pro CFQ Omicrono

¿Me lo compro?

El Amazfit GTR 3 Pro es un gran reloj inteligente y un regalo de acierto seguro estas navidades. Ofrece casi todo lo que se le puede pedir a un smartwatch en 2021 en cuanto a características, prestaciones y diseño. Todo a un precio contenido que no llega a los 200 euros. Es el rey de la calidad y precio.

Es una compra más recomendada para los usuarios que dispongan de un móvil Android pues si el teléfono que tienen es un iPhone, una mejor opción es irse al Apple Watch SE debido a la integración total con el ecosistema de la compañía de California así como la posibilidad de pagar en comercios a través de Apple Pay desde la muñeca.

