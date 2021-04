Probamos el Amazfit GTS 2e: un reloj inteligente resultón y con termómetro

Los wearables en España se han convertido en el complemento perfecto para el día a día de miles de personas. Nacieron como 'simples' dispositivos -a veces sin pantalla- que servían para monitorizar la actividad física del día a día, pero muy pronto comenzaron a ofrecer algunos extras que se han convertido en imprescindibles para muchos.

Una de las especialistas en este tipo de dispositivo es Zepp Health a través de su marca Amazfit. Con propuestas en todas las gamas de precio que van desde pequeñas pulseras inteligentes a auténticos 'todoterreno' cargados de sensores y funciones de posicionamiento. Y entre esas dos propuestas, un mar de opciones como la que representa ese Amazfit GTS 2e (129 euros).

El reloj inteligente hecho equilibrio que se sitúa entre la clásica pulsera y los relojes más avanzados de la marca. Ataca, además, a una gama de precio donde otras compañías como Huawei se ha hecho realmente fuerte y otras propuestas como OnePlus acaban de aterrizar dándolo todo.

Diseño minimalista

Los diseños discretos y minimalistas son la seña de identidad de la compañía Huami en su gama Amazfit GTS. Para ello recurren a un formato cuadrado muy fino y ligero que nos recuerda inevitablemente al todopoderoso Apple Watch.

Amazfit GTS 2e Izan González Omicrono

La frontal está protagonizada por una pantalla que ocupa la mayoría de la parte frontal del reloj, aunque nos hubiera gustado que aprovechara mejor los bordes para arañar adelgazar los marcos. Lo que no quita que las 1,65 pulgadas de AMOLED se vean mal, menos cuando la resolución es de 348 x 442 píxeles y la calidad del panel está absolutamente a la altura de las circunstancias.

Seguro que también ayuda el brillo y el sensor automático que lo regula según las condiciones lumínicas de cada momento. Es cierto que 'peca' de mostrar demasiado brillo en condiciones donde no debería hacerlo, como en mitad de la noche. Pero esto es un aspecto muy personal y he de decir que cumple perfectamente debajo del sol.

De todas formas, si creemos que nosotros manejamos mejor este aspecto, el GTS 2e permite ajustarlo a discreción del usuario desde un atajo en la cortinilla de acciones superior.

Amazfit GTS 2e Izan González Omicrono

El reloj, que tan solo cuenta con un botón en el canto derecho, recurre a los clásicos pasadores y tiene una anchura de 20 milímetros. Una medida muy usada en la industria de la relojería por lo que será sencillo encontrar correas de recambio. Eso sí, parece que si no es por capricho las de serie nos aguantarán durante mucho tiempo.

Deporte y más

El Amazfit GTS 2e cuenta con todo lo necesario para la práctica deportiva con la capacidad de monitorizar hasta 90 ejercicios diferentes que se acompaña con la resistencia de inmersión en agua de hasta 5 atmósferas. El punto clave de este dispositivo es que cuenta con GPS y GLONASS como métodos de geolocalización lo que le hace ser más independiente del smartphone a la hora de practicar deporte.

Amazfit GTS 2e Izan González Omicrono

El geoposicionamiento funciona como se espera con una precisión realmente buena y equivalente a dispositivos más caros que hemos probado. La conexión a los satélites no lleva más de unos segundos y nos acompañará de forma estable durante de la actividad.

Enfocado también en el deporte, la GTS 2e cuenta con un sensor de ritmo cardiaco que, de nuevo, vuelve a arrojar unos datos similares a los de su hermano circular mayor Amazfit GTR 2 que probamos hace unos meses.

Uno de los puntos a destacar del reloj -y que no encontramos en otros modelos de otras marcas- es la posibilidad de manejar la reproducción de música. Pero pierde la posibilidad de almacenarla de forma local respecto a su también hermano GTS 2 (sin el apellido "e"). Algo que lastra en parte la experiencia de ser independiente del smartphone a la hora de establecer conexión con el GPS.

Amazfit GTS 2e Izan González Omicrono

En lo que no ha reparado Amazfit es en la introducción de todo tipo de sensores en este modelo de reloj. Además del cardiaco que mencionamos antes, tenemos uno que mide la saturación de oxígeno en sangre, un barómetro para la presión atmosférica, una brújula y un termómetro.

Este último, a pesar de que pueda parecer una buena idea en los tiempos que corren, no ha conseguido dar una temperatura correcta en ninguno de los casos. La propia compañía lo advierte dentro de la función, pero sí esperábamos menos margen de error. Por poner un ejemplo, la temperatura media que me ha registrado durante el análisis ha sido de 30 grados o menos, cuando mi temperatura basal se sitúa muy poco por debajo de los 36 grados.

Amazfit GTS 2e Izan González Omicrono

En cuanto al resto de funciones, podemos destacar una aplicación de Eventos, una especie de lista de tareas para el reloj. Eso sí, tan solo se puede agregar eventos desde el móvil dejando al reloj como un simple monitor.

Aplicación de primera

La aplicación Zepp -como así comenzará a llamarse la compañía dentro de unos meses- es una de las mejores del ecosistema de acompañamientos de todo el panorama. Cuenta con un diseño muy limpio y cuidado donde lo importante es la información recabada por el reloj inteligente.

Aplicación Zepp Izan González Omicrono

Además de ser el monitor perfecto para los datos que no llega a mostrar el GTS 2e, sirve para gestionar absolutamente todo lo relacionado con el reloj. Con hincapié en la zona de personalización.

Ese apartado, llamado Tienda dentro de la app, cuenta con una amplísima oferta de carátulas diferentes que se adaptan perfectamente al formato cuadrado del reloj. Todas son gratis -algo que no pueden decir en otras marcas- y hay unas cuantas decenas, por lo que será complicado no encontrar con una que nos cuadre para cada ocasión.

Gracias a los sensores del reloj y a su combinación con los algoritmos, podremos ver una radiografía bastante precisa de cómo ha sido el sueño distinguiendo entre el profundo y ligero. Con todos esos datos nos dará una puntuación total y otra segregada en cada uno de los factores que determinan un sueño. Todos ellos con consejos sobre qué significan y cómo se pueden mejorar.

Aplicación Zepp Izan González Omicrono

En la aplicación también podremos ver el historial de todas las actividades físicas registradas y, si hemos utilizado GPS, ver el recorrido con datos interesantes como el ritmo en cada uno de los puntos de la trayectoria.

¿Me lo compro?

Llegamos al último apartado donde aportar algunos detalles importantes. El primero de ellos es que la batería del reloj de 246 mAh arroja una autonomía algo pobre. Si salimos a la calle a hacer deporte usando el GPS integrado el porcentaje de carga baja rápidamente y tendremos que conectar cada cuatro o cinco días. Lejos de otras propuestas de precio similar.

Amazfit GTS 2e Izan González Omicrono

Por otro lado, no podremos responder notificaciones -tampoco llamadas pues no cuenta con altavoz ni micrófono- y es algo que se comienza a echar en falta. El OnePlus Watch, por ejemplo, lo ha arreglado incluyendo algunas frases enlatadas lo que sería extraordinario. Pero esta funcionalidad no está disponible en ningún reloj de Amazfit así que no nos pilla por sorpresa.

Amazfit GTS 2e Izan González Omicrono

Si queremos un reloj resultón, con un diseño muy elegante que no desentone en ninguna ocasión y que, además, no sea muy caro puede ser una excelente opción. Como apuntamos, los 129 euros del Amazfit GTS 2e dan de lleno a una gama en la que muchas marcas tienen una representación más que importante y la propuesta de Huami juega la batalla con algunos extras como la brújula o el barómetro que no son tan comunes de encontrar. Si tienen en cuenta los puntos débiles, no te arrepentirás en absoluto.

