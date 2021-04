El nuevo Apple Watch permitiría el control por soplidos

El Apple Watch es uno de los wearables más populares en España, todo un pionero en muchos de los aspectos que hoy consideramos imprescindibles en un smartwatch.

Muchos de los relojes inteligentes vendidos hoy en día siguen los pasos del Apple Watch, pero nos preguntamos si la última tecnología patentada por Apple también sería adoptada de esa manera, por lo rara que es.

Una patente adjudicada a Apple esta semana en los EE. UU. revela que la compañía ha ideado una nueva manera de controlar el Apple Watch, incluso aunque no podamos tocar la pantalla táctil del reloj: soplando.

Soplando al Apple Watch

Suena ridículo, y esta patente fue publicada el 1 de abril, el “April Fools’ Day”, día de las bromas en el que se han publicado otras ideas absurdas como el ratón basado en el Cybertruck de Tesla.

Pero la verdad es que se trata de una patente verídica de Apple, ya que fue solicitada en el 2019 y es sólo ahora que la oficina de patentes estadounidense la ha aprobado. Tal vez si comprendemos mejor cómo funciona, nos parecerá menos raro.

La patente explica cómo un método de detección de soplidos permite cambiar el modo en un dispositivo; aunque las imágenes de la patente muestran un reloj inteligente como el Apple Watch, también sería compatible con un futuro iPhone.

Tanto el Apple Watch como el iPhone podrían detectar soplidos Apple | USPTO Omicrono

El sistema funcionaría básicamente como los gestos táctiles, con la diferencia de que detectaría la cantidad de soplidos que hacemos. Por ejemplo, si soplamos dos veces consecutivas, podríamos indicar que queremos responder a una llamada o pausar la canción que está sonando. Sólo tendríamos que subir la muñeca lo suficiente como para que nuestro soplido la alcancase.

Ahora bien, puede que pienses que esto es algo innecesario. Al fin y al cabo, no hay mucha diferencia entre este gesto y simplemente, tocar la pantalla.

Pero Apple cree que puede ser muy útil, porque la interacción con el Apple Watch está ahora mismo limitada a sólo una mano, ya que en la otra llevamos puesto el reloj. Si tenemos la otra mano ocupada, eso significa que no podemos interactuar con el reloj.

El Apple Watch podría ser controlado por soplidos Apple | USPTO Omicrono

La única alternativa es usar el asistente Siri, pero eso implica hablar en voz alta en lugares silenciosos, o simplemente puede que no queramos usar nuestra voz y llamar la atención. Apple presenta el soplido como una alternativa más fácil, aunque por supuesto, en la práctica la historia puede ser muy diferente.

Apple no sería la primera en detectar soplidos. Nintendo ha jugado con esta tecnología en sus consolas portátiles, usando los micrófonos integrados para detectar si el jugador está soplando, aplicando cambios al juego; en la Nintendo DS, por ejemplo, algunos juegos como The Legend of Zelda Spirit Tracks permitían tocar una flauta, y Mario Kart permitía inflar globos.

Si Apple finalmente usa esta tecnología, probablemente no será con el Apple Watch 7 que se espera este año, a menos que ya lleve un tiempo desarrollándola.

