Una española que vive en Corea confiesa la prenda de vestir que no consigue encontrar en el país: "Es para llorar"

Si alguna vez pensaste que encontrar un buen vestido para un evento especial es complicado, prepárate para escuchar la historia de esta joven española que vive en Corea del Sur.

En un reciente video viral de TikTok, la joven, visiblemente frustrada, comparte con sus seguidores lo difícil que le resulta encontrar ropa elegante para asistir a eventos en este país asiático.

Y es que, aunque Corea del Sur es conocida por su moda vanguardista y por ser un paraíso de compras, parece que la joven no tiene suerte cuando se trata de encontrar el outfit perfecto para una ocasión importante.

'Es para llorar'

Con un toque de humor y mucha desesperación, la joven explica en su video: "Os juro que una de las cosas más difíciles de vivir aquí, en Corea del Sur, es comprarse vestidos que sean como elegantes o para eventos, tipo 'de gala'."

Su tono de voz refleja claramente lo agobiada que se siente. Como cualquier persona que vive en un país extranjero, a veces las expectativas no coinciden con la realidad, y en este caso, encontrar un vestido adecuado se ha convertido en una misión casi imposible.

La joven tiene un evento este viernes, con un dresscode extremadamente cerrado y, además, la presión de que habrá un premio al mejor vestido. Con su actitud decidida, decide grabar su recorrido en busca del vestido perfecto. En sus propias palabras: "Vamos a intentar ganar este premio. Vamos a buscar algún vestido decente."

Odisea en el centro comercial

La joven comienza su recorrido por Sinsege, uno de los centros comerciales más grandes de Corea del Sur. "Ya vengo de Sinsege, que es uno de los centros comerciales más grandes de aquí, de Corea y no he encontrado absolutamente nada de vestir."

A pesar de ser un centro comercial de renombre, parece que la joven no encontró lo que buscaba, por lo que decide dirigirse a otro famoso centro comercial de Seúl: Coex. Su esperanza de encontrar algo adecuado en este nuevo destino se mantiene intacta.



Con la determinación de no perder el tiempo, la joven opta por ir directamente a Zara, una tienda que, en teoría, debería tener lo que necesita. "Al primer sitio al que he venido es a Zara, evidentemente, porque no estamos para perder el tiempo."

Sin embargo, la experiencia resulta ser aún más frustrante. "Os juro que es para llorar porque en todo Zara no hay ni siquiera un vestido elegante." Al parecer, la joven no fue la única decepcionada por la falta de opciones elegantes en la tienda, lo que genera aún más dudas sobre la moda y los estilos disponibles en Corea del Sur para este tipo de eventos.

Final inesperado

Después de su paso fallido por Zara, la joven no se rinde y sigue su búsqueda en una tienda más "coreana". "Esta tienda es super coreana y no sé si vamos a encontrar algo..." Comenta mientras recorre la tienda con la esperanza de dar con un vestido que cumpla con los estrictos requisitos del evento. Sin embargo, la frustración sigue a la orden del día.

Finalmente, después de tanto ir y venir, la joven decide abandonar su misión por ese día. "Chicas, al final me cansé porque estaba tan disgustada... Me fui a casa y he encontrado hoy unos pantalones en la tienda donde me encontré el top, pero en una más grande..."

Esta resolución final podría ser interpretada como una señal de que, en ocasiones, la solución no está en lo que uno espera, sino en dar un giro inesperado a la situación.