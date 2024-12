Un enfermero revela cuál es la razón por la que cuando tomas café vas directo al baño: "Con el primero..."

¿Alguna vez has notado que después de tomar el primer café de la mañana y no puedes evitar ir al baño?, el @enfermerojorgeangel tiene la respuesta. En su reciente video viral, explica cómo los componentes del café, no solo la cafeína, influyen en los movimientos de tu intestino, acelerando el peristaltismo y las contracciones intestinales.

"Con el primero...", dice el enfermero, refiriéndose al primer café de la mañana, el efecto es más notorio.La razón detrás de esta necesidad de correr al baño radica en la estimulación del sistema digestivo que provoca el café.

Según @enfermerojorgeangel, el café acelera los movimientos del intestino y provoca que muchas personas sientan urgencia después de tomar la bebida. "Los componentes del café, ojo, no solo la cafeína, porque con el descafeinado también pasa, aumentan el peristaltismo, los movimientos intestinales y también las contracciones del mismo", explica el experto, desmintiendo la creencia de que solo la cafeína es responsable.

Esto sucede debido a la combinación de la cafeína con otros compuestos que estimulan el tracto gastrointestinal, generando ese impulso de ir al baño.Este fenómeno lo califica el experto como “normal, porque te has estado supuestamente toda la noche sin defecar", resaltando que no hay que alarmarse si esto ocurre solo en las primeras horas del día.

Sin embargo, también aclara que, si los síntomas perduran o se convierten en un problema frecuente, es recomendable consultar a un profesional de salud.Además, el enfermero advierte que, si bien el café puede provocar diarrea ocasional por la aceleración de los movimientos intestinales, hay otras causas que también pueden ser responsables.

"Una diarrea por el consumo de alimentos en mal estado, algo puntual o por medicamentos, puede ser normal, pero si persiste, hay que acudir porque pueden ser otras causas", agrega el TikToker.Por lo que, si eres de los que se siente apurado tras tomar el primer café del día, no te preocupes, es completamente 'normal'.

El efecto de estimulación del café en el sistema digestivo es una reacción natural que todos experimentamos, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, si esto se convierte en un problema recurrente, no dudes en buscar ayuda médica para asegurarte de que no haya otras causas detrás de esos viajes al baño.