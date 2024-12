Un estudiante español explica el vergonzoso momento que ha vivido en la universidad: "El momento más patético de mi vida"

¿Recuerdas cuál es el momento en el que más vergüenza has pasado en clase? No te preocupes, situaciones incómodas hemos vivido todos, lo importante es saber reírse de uno mismo para que estos episodios no te afecten en tu día a día.

Desde momentos en los que el profesor o profesora te preguntaba por algo y tú te quedabas con la mente en blanco hasta olvidarte la tarea en casa y tener que explicárselo al docente delante de todo el aula. Nadie está libre de pasar por uno de estos momentos vergonzosos.

Por no hablar de caídas, tropiezos o golpes a la vista de todos tus compañeros, siempre tan propensos a la risa cuando es otro el que comente una torpeza.

Sin embargo, seguro que esto no lo habías visto nunca. Nos cuenta su momento de bochorno el influencer Jimmy Elektron, que en su cuenta de TikTok, seguida por más de 180.000 usuarios, comparte contenido sobre su día a día y divertidas anécdotas como esta.

"Acabo de descubrir por qué los chicos de mi clase no quieren hacer los trabajos de la Universidad conmigo. Esto pasó la semana pasada. Nunca me responden por los grupos de clase, la gente parece que no quiere hablar conmigo", confiesa el creador de contenido.

La historia es la siguiente. En la clase de Jimmy son 42 personas, y el profesor ha pedido que, para la realización de un trabajo, los alumnos deben formarse en parejas. Al ser un número par, es imposible que nadie se quede sin compañero.

Sin embargo, al pobre Jimmy nadie parece hacerle caso, pues nadie se quiere poner con él como compañero de pareja. La escena en la que le confiesa al profesor estar solo, filmada por el creador de contenido, no tiene desperdicio.

Sin embargo, hay un motivo por el que sucede esto. Lo explica el propio Jimmy. "De repente me acuerdo de que el otro día me puse esta foto de perfil, y se me había olvidado cambiarla", afirma el protagonista de la historia, mientras nos enseña su curiosa imagen elegida.

"Llevo más de una semana y media hablándole con esa foto de perfil a todo el mundo: a mis jefes, a compañeros, de trabajo, a mis propios alumnos, a mis compañeros de clase... obviamente no se quieren poner conmigo porque parezco una persona desequilibrada", confiesa.