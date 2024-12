Un español que vive en Alemania se parte de risa tras recibir su primera multa: "Se me cae la cara de vergüenza"

¿Qué dirías que es la cosa que más gracia nos puede hacer a los españoles cuando pensamos en Alemania? Probablemente hayas pensado en la puntualidad extrema de los alemanes, su organización milimétrica o su máximo respeto hacia las normas.

En España también nos sorprende su seriedad al trabajar, pero también cómo se sueltan en festividades como el Oktoberfest, donde todo es cerveza, cánticos, jolgorio y colorido.

Tampoco podemos olvidarnos de su idioma, que a veces suena brusco, o de las palabras larguísimas nos hacen reír. Eso, unido a su gusto por las sandalias con calcetines, podríamos decir que son los principales tópicos germanos existentes en nuestra sociedad.

Sin embargo, hay otra cosa que seguro que no has pensado y que hace que los españoles, especialmente los que residen en Alemania, se mueran de la risa cada vez que se encuentran con ello. Nos referimos a las multas de tráfico.

Es lo que nos dice Rafael Zafra, un médico español que vive en Berlín, y que emplea su cuenta de TikTok para compartir contenido sobre educación sexual, y de paso anécdotas personales suyas sobre su estancia en Alemania.

En esta ocasión, a Rafael le ha llegado una multa por exceso de velocidad, y su reacción al ver por primera vez un documento de este tipo de infracciones procedente de la administración alemana no tiene desperdicio.

"Estoy flipando porque me acaba de llegar una multa, y yo no sé si esto pasa en España, porque nunca me han multado por exceso de velocidad, pero el otro día me salté un radar y me ha llegado esta multa", comenta el creador de contenido.

Lo curioso no es la multa en sí, sino la foto que adjunta el propio documento, en la que se puede reconocer claramente al joven creador de contenido español.

"Yo quiero enseñaros la foto de prueba que adjuntan. Encima te ponen un formulario que tienes que rellenar para decir si efectivamente eres tú el de la foto, se me cae la cara de vergüenza", admite el tiktoker entre risas.

A pesar del tono jocoso y de las carcajadas del vídeo, la velocidad al volante no es algo de lo que presumir ni nada gracioso, todos debemos actuar de una manera responsable cuando cogemos el coche.