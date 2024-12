Una española que vive en Corea del Sur confiesa por qué no vuelve a España tras lo ocurrido en el país: "¿Ahí voy a volver?"

Una española que vive en Corea del Sur confiesa por qué no vuelve a España. Montaje de TikTok

Una de las noticias más impactantes a nivel mundial de los últimos días ha sido el decreto de la ley marcial en Corea del Sur que puso en alerta a todo el país. Por suerte, solo duró unas pocas horas, pero sus habitantes se temieron lo peor.

Hoy en día, residir en un país que no es el natal de cada uno es de lo más común. Es el caso de una joven española que, recientemente, se ha convertido en el centro de atención en redes sociales tras un vídeo viral donde expone su opinión sobre la situación en Corea del Sur y la razón por la que ha decidido quedarse en el país, a pesar de la ley marcial decretada por el gobierno.

El vídeo, que se ha compartido masivamente y ha acumulado millones de visualizaciones, comienza con una declaración firme: "Este vídeo va a ser muy rápido. Simplemente, para responder a los comentarios que me dicen que me vuelva a mi casa o que debería irme de Corea del Sur después de la situación que se ha vivido aquí, que ha durado, por cierto, dos horas y media."

La española que vive en Corea del Sur

Este inicio contundente marca el tono de un mensaje que va más allá de la simple respuesta a los comentarios de internet. Es un manifiesto de independencia y reflexión sobre el concepto de "casa".

La joven, que ha estado viviendo en Corea del Sur por un tiempo considerable, ha sido criticada por algunos por no regresar a España tras el momento de incertidumbre vivido en Seúl, cuando el gobierno impuso la ley marcial por un tiempo breve, pero significativo. La respuesta que dio en su vídeo ha hecho que muchos cuestionen el significado de "hogar" y la realidad de quienes eligen vivir fuera de su país.

"Mi respuesta es, y va a ser muy rápida: ¿a qué casa es la que tengo que volver? ¿A la casa en la que ha habido una DANA que ha destrozado toda la ciudad de Valencia y el gobierno, tanto de la Comunidad como el estatal no ha sabido ponerse de acuerdo para ver quién resuelve el caos y un mes después, sigue todo destrozado?", se pregunta la joven, dejando claro que la situación en su país natal no es, a sus ojos, menos complicada.

Esta reflexión ha tocado un punto sensible y ha generado empatía en muchos, no solo en los que viven en el extranjero, sino en quienes comprenden los desafíos que enfrentan algunas regiones de España en medio de crisis políticas y naturales.

El mensaje continúa con una crítica certera: "¿A esa es a la casa que tengo que volver? Perdonadme si me quedo aquí (dice con ironía) donde en dos horas y media, los congresistas han salido de sus casas, se han ido corriendo a altas horas de la noche al Parlamento, han entrado saltando vallas, luchando con los militares para restablecer la democracia en dos horas y media."

Por qué no vuelve a España

Con esta afirmación, la joven enfatiza que, a pesar del contexto de tensión en Corea del Sur, la respuesta de la sociedad surcoreana ha sido un reflejo de organización y determinación en momentos críticos.

El vídeo termina con una conclusión emotiva: "Llamadme loca por quedarme en Corea del Sur. De verdad, me encantaría estar con mi familia, eso no lo quito, al igual que me encantaría que la situación fuera diferente, pero sed realistas... Tampoco nos pasemos." Esta frase ha resonado con muchos, destacando la dualidad de los sentimientos en la diáspora y la búsqueda de un equilibrio entre lo que es conocido y lo que se percibe como un entorno más estable.

La historia de esta joven ha ido más allá de ser un simple testimonio; se ha convertido en un símbolo de valentía, resiliencia y, sobre todo, de una realidad que muchos enfrentamos al buscar un lugar en el mundo que realmente se sienta como "casa". La decisión de quedarse en Corea del Sur, a pesar de los riesgos, es un recordatorio de que cada quien debe tomar sus propias decisiones y que el concepto de hogar es tan único como la persona que lo habita.