La Armada y MBDA sellan un acuerdo por tres sistemas de defensa antimisil Simbad-RC para las fragatas F-80

El sistema Simbad-RC, basado en el misil Mistral, puede operar 24/7 bajo cualquier condición y es gestionado por un solo operador.

El contrato, valorado en 29,7 millones de euros y con una duración de 10 años, representa el primer acuerdo directo entre MBDA y la Armada.

Los sistemas Simbad-RC reforzarán la autodefensa de la flota frente a amenazas aéreas y misiles, mejorando la protección de los buques.

La Armada y MBDA han firmado un acuerdo marco para suministrar tres sistemas antimisil Simbad-RC a las fragatas F-80.

La empresa MBDA y la Armada han firmado un acuerdo marco para el suministro de tres sistemas de defensa antimisil Simbad-RC, que, tal como adelantó EL ESPAÑOL, la fuerza naval española destinará a sus fragatas F-80, embarcaciones que actualmente carecen de esta capacidad.

Los sistemas reforzarán las capacidades de autodefensa de la flota frente a amenazas antimisil y aéreas. La incorporación del Simbad-RC contribuirá a incrementar la capacidad operativa de la Armada mediante la mejora en la protección de los buques, según ha señalado la compañía este martes a través de un comunicado.

"Este primer acuerdo directo con la Armada constituye un hito histórico para MBDA. Más allá de su valor comercial, demuestra nuestra creciente presencia y nuestro compromiso a largo plazo con España", ha destacado Eric Béranger, CEO de MBDA.

"Al proporcionar capacidades de defensa crítica, reforzamos la seguridad de la flota y construimos una alianza estratégica basada en la innovación y la cooperación con la industria de defensa española", ha añadido.

El acuerdo marco, adjudicado por la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, asciende a 29,7 millones de euros y tiene una duración de 10 años.

El Simbad-RC es un sistema de autodefensa antimisil y antiaérea basado en el misil Mistral. El sistema es capaz de proporcionar a los buques capacidad de autodefensa primaria o puede actuar como una capa de defensa complementaria a sus sistemas principales de defensa.

La tecnología de MBDA ofrece una capacidad de defensa eficaz contra todo tipo de amenazas (misiles antibuque, misiles roza olas, aviones, drones, entre otros objetivos aéreos), pudiendo ser controlado por un único operador simplificando su operación y ofreciendo una capacidad operativa 24/7 en todo tipo de condiciones meteorológicas.

Con este acuerdo marco, MBDA da un fuerte impulso a su presencia en España y a su compromiso con el desarrollo de sus capacidades de defensa, consolidando un crecimiento que aspira a seguir desarrollando en los próximos años mediante la consecución de nuevas oportunidades de cooperación con las Fuerzas Armadas y la industria de defensa nacional.